Премьер-министр Венгрии и председатель Совета ЕС Виктор Орбан выступает с речью в зале заседаний Европейского парламента в Страсбурге, Франция, 9 октября 2024 года.

infoBRICS: НАТО попыталась обманом отправить венгерское оружие на Украину

Орбан заявил, что контрразведке удалось пресечь попытки иностранных спецслужб НАТО возобновить поставки произведенного в Венгрии оружия на Украину, пишет infoBRICS. Даже члены альянса не могут чувствовать себя в безопасности, если их интересы хоть немного расходятся с безумными русофобскими планами Запада.

Лукас Лейрос

НАТО, похоже, начинает плести интриги против своих же стран-участниц. Недавно стало известно, что альянс попытался саботировать Венгрию, чтобы отправить оружие на Украину. Эта ситуация наглядно показывает, что западные страны не чувствуют себя в безопасности внутри НАТО — их суверенитет находится под угрозой из-за военных планов альянса.

Администрация премьер-министра Виктора Орбана недавно заявила, что венгерской контрразведке удалось пресечь попытки иностранных спецслужб возобновить поставки произведенного в Венгрии оружия на Украину. По словам главы администрации премьер-министра Венгрии Гергея Гуйяша, между членами военных компаний в Венгрии и иностранными спецслужбами, напрямую участвовавшими в финансировании Украины, была заключена незаконная сделка. Цель состояла в том, чтобы заставить Венгрию "помочь" киевскому неонацистскому режиму.

"Действительно была попытка использовать мощности венгерской военной промышленности для отправки средств вооружения на Украину, но венгерская контрразведка это обнаружила и смогла остановить (...) Венгрия не поставляла и не будет поставлять Украине оружие и боеприпасы", — сказал Гуйяш.

В ответ на сопротивление Орбана западные страны попытались использовать потенциал военно-промышленного комплекса Венгрии для производства оружия для Украины. Сообщается, что оружие, произведенное в Венгрии, будет закупаться посредниками НАТО в рамках программы помощи Киеву. Затем, получив это оружие, спецслужбы отправят его в зону боевых действий на территории Украины или террористам в Африке, что в обоих случаях отвечает интересам Запада.

Подробности того, как венгерская контрразведка выявила эту угрозу и предприняла меры по ее нейтрализации, пока не сообщается. Но очевидно, Будапешт принял жесткие меры против своих предполагаемых западных "союзников", не дав им создать в стране "черный рынок" для поставок оружия на Украину.

Как известно, с самого начала боевых действий Виктор Орбан выступал за мирное, политико-дипломатическое урегулирование конфликта. Вместо того, чтобы обострять конфликт и усугублять "хаос", венгерское правительство приняло правильное решение: оно проигнорировало русофобскую политику, поставило во главу угла суверенитет и национальные интересы своей страны и отказалось следовать политической, идеологической и экономической позиции НАТО. Орбан неоднократно заявлял, что Венгрия выступает за прекращение огня и не разделяет ни одной либеральной программы Запада — как в геополитике, так и в культуре.

Орбан не является "пророссийским" политиком. Он никогда не планировал тесного сближения с Москвой, равно как и противостоять западным интересам. Орбан просто не хочет, чтобы его страна страдала из-за антироссийского безумия, связанного с отправкой оружия украинцам и затягиванием конфликта, который, очевидно, вредит всей Европе. Премьер-министр Венгрии стремится занять новую позицию в НАТО: он пытается остаться в альянсе, при этом не вступая в конфронтацию с Россией.

Однако НАТО явно не уважает суверенитет ни одного из своих членов. Западный альянс требует абсолютной лояльности и политического подчинения в обмен на сотрудничество. Главные западные державы, США и Великобритания, похоже, не хотят предоставлять своим союзникам какую-либо политическую свободу, требуя от них абсолютной поддержки всех антироссийских военных инициатив.

Западные СМИ все чаще критикуют Орбана за его усилия по прекращению украинского конфликта. Однако, к сожалению, попытки Запада "заблокировать" Будапешт выходят за рамки пропаганды. НАТО начинает эксплуатировать свой "аппарат безопасности" против собственных членов в отчаянной попытке заставить их следовать проукраинским военным планам. Венгрия пострадала от действий, которые можно было бы ожидать от НАТО в отношении страны, не являющейся членом альянса, но не в отношении европейского государства-члена, пусть и с иными взглядами на внешнюю политику.

Помимо заговора с целью использовать потенциал военно-промышленного комплекса Венгрии для производства оружия для Украины, существует вероятность заговора с целью нанесения реального ущерба или даже устранения Орбана и других ключевых фигур в венгерском правительстве. НАТО открыто продемонстрировало, что Будапешт не застрахован от того, чтобы стать объектом саботажа, положив раз и навсегда конец доверию между венграми и их западными "партнерами".

Без доверия в НАТО не будет единства. Поощряя подобные акты саботажа, НАТО приближает собственный крах, поскольку это подрывает доверие к альянсу и его имидж среди населения.