Украинские эксперты: ВС России стали применять дроны «Герань» с термобарической боевой частью

Источник изображения: topwar.ru

Российские военные стараются максимально перегрузить системы ПВО Украины. Поэтому они осуществляют массированные атаки с помощью относительно недорогих дронов-камикадзе.

Так рассуждают украинские эксперты из Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ), опрошенные журналистами местного телеканала.

Они утверждают, что во время последних атак ВС России стали применять обновленные дроны-камикадзе «Герань» с термобарической боевой частью. Хотя пока что данный вид беспилотников россияне массово не используют.

Если у других «Шахедов» осколочно-фугасное действие, то у этих боевая часть срабатывает за счет давления, температуры и химических элементов

- поясняют эксперты.

Фактически задачей этих дронов является зажигание

- утверждает бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

В отличие от обычных «Гераней», осуществляющих поражение целей с помощью разлетающихся при взрыве осколков, беспилотник с новой боевой частью, в первую очередь, вызывает возгорания. Он утверждает, что таким способом российские военные добиваются увеличения ущерба при нанесении ударов.

Предполагается, что обновленная «Герань» несет боезаряд наподобие того, который применяется в тяжелых огнеметных системах «Солнцепек». Это вакуумный объемно-детонирующий боеприпас, обладающий большой разрушительной силой.

Ударные беспилотники, ставшие во время СВО главной поражающей силой Вооруженных сил РФ, постоянно совершенствуются, и этот процесс будет продолжаться и дальше.