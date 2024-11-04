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ТАСС

Медведев: Запад ведет на Украине против РФ настоящую войну

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Источник изображения: © Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

Говоря о политических раскладах замглавы Совбеза России отметил, что "позиция на шахматной доске меняется постоянно"

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. То, что делает Запад на территории Украины против РФ - это не прокси-война, а просто настоящая война. Об этом заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью RT.

"Наши нынешние противники ведь как рассуждают. Мы имеем право поставлять любое оружие Украине. Мы имеем право отправлять наших советников, которые будут консультировать, как вести боевые действия. Мы будем давать вам координаты российских объектов, по которым наши же, по сути, специалисты будут наносить ракетные удары. То есть, по сути, это признание в том, что ведется война против России", - сказал политик.

"Хоть я и сказал уже этот термин, но это уже не прокси-война. Это просто война. Это настоящая война", - подчеркнул Медведев.

Говоря о политических раскладах замглавы Совбеза РФ констатировал, что "позиция на шахматной доске меняется постоянно". "И каждая сторона пытается просчитывать шаги другой стороны. Белые - черных, черные - белых. И, значит, в какой-то ситуации можно позицию развить, а в какой-то ситуации может возникнуть цугцванг", - сказал он.  

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Страны
Россия
Украина
Персоны
Медведев Дмитрий
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