Медведев: конфликт на Украине станет дорогой в ад, если подливать масло в огонь

Зампред Совбеза РФ отметил, это должны понимать оба кандидата в президенты США

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. США продолжат дорогу в третьей мировой войне, если следующий президент этой страны будет подливать масло в огонь украинского конфликта. Такое мнение высказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью RT. Видеозапись фрагмента интервью опубликована на странице Медведева во "ВКонтакте".

"Если новый руководитель [США] будет с остервенением заниматься тем, что будет подливать масло в огонь российско-украинского конфликта - это будет очень плохой выбор. Потому что это дорога в ад. Это реально дорога к третьей мировой войне", - сказал замглавы СБ РФ.

По его словам, это должны понимать оба кандидата в президенты США - и Дональд Трамп, и Камала Харрис.