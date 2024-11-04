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ТАСС

Сырский сообщил главе Комитета начштабов ВС США о сложной обстановке на фронте

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Чарльз Браун
Чарльз Браун.
Источник изображения: military.com

Главком ВСУ рассказал, что российские силы имеют значительное превосходство в артиллерийских снарядах

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Обстановка для украинской армии на линии фронта остается сложной. Об этом сообщил главком ВСУ Александр Сырский в телефонном разговоре с председателем Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генералом Чарльзом Брауном.

"Проинформировал американского коллегу о ситуации на линии фронта, которая остается сложной", - написал Сырский в Telegram-канале.

По его словам, российские силы имеют значительное превосходство в артиллерийских снарядах. Стороны также обсудили потребности украинской армии, добавил он. Кроме того, главком ВСУ поблагодарил Брауна за недавно выделенный Вашингтоном пакет военной помощи Киеву.

31 октября Сырский информировал главнокомандующего Объединенными ВС НАТО в Европе, одновременно возглавляющего Европейское командование ВС США, генерала Кристофера Каволи о тяжелых боях на всей протяженности линии соприкосновения.

Владимир Зеленский ранее заявил, что при ситуации, когда соотношение численности войск составляет один к восьми в пользу РФ, украинским солдатам стоит отступать. В свою очередь 29 октября глава Верховного суда Украины Станислав Кравченко сообщал о значительном росте случаев дезертирства в рядах ВСУ, охарактеризовав ситуацию как угрожающую. О тяжелом положении с личным составом в украинской армии косвенно свидетельствовала и депутат Рады Марьяна Безуглая. По ее словам, сначала Генштаб распорядился о переводе 20% медиков в состав пехотных частей, затем Сырский приказал перевести технический персонал военной авиации в ряды пехоты. 

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