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ТАСС

Спутники "Ионосфера-М" продолжат важнейшую работу по изучению Земли

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Ионосфера-М
Ионосфера-М.
Источник изображения: АО «Корпорация ВНИИЭМ»

Она фактически прекратилась в 1990-х годах, сообщили в Институте космических исследований РАН

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Первая пара спутников проекта "Ионозонд" - "Ионосфера-М" № 1 и № 2, запуск которых намечен на 5 ноября, продолжат важнейшую работу по изучению земной ионосферы, которая фактически прекратилась в 1990-х годах. Об этом сообщили в Институте космических исследований (ИКИ) РАН.

"Изучение ионосферы с помощью спутниковых ионозондов проводилось у нас в стране с помощью специальных спутников и комплекса на станции "Мир" до 1990-х годов, и с тех пор фактически прекратилось. Проект "Ионозонд" возобновит эту важнейшую работу", - рассказали в пресс-службе института.

Там пояснили, что ионосфера - область земной атмосферы на высотах от 50 до 2 000 км, которая содержит заряженные частицы, образовавшиеся в результате солнечной активности. "Благодаря этому ионосфера проводит электрический ток и способна отражать или искажать радиосигналы. Кроме того, электрические токи, возникающие в магнитосфере Земли, проходят и через ионосферу, поэтому она - важнейший элемент, влияющий на геомагнитную активность: формирование магнитных бурь, появление полярных сияний и прочее", - добавили в ИКИ.

Изучение ионосферы возможно только при помощи искусственных спутников, и большинство аппаратов способны измерять основные параметры солнечной плазмы только в непосредственной близости от самих себя. "Разрешить эту проблему может прибор, способный зондировать ионосферу на разных высотах и представлять результаты в виде высотного профиля. Такой прибор называют ионозондом", - отметили в институте.

Принцип его работы - излучение коротких радиоимпульсов в широком диапазоне частот и регистрация сигналов, отраженных от ионосферы. "Измеряя длительность задержки между временем излучения импульса и получением отраженного сигнала, мы можем определить высоту отражения, а по частоте отраженного импульса - концентрацию электронов на этой высоте", - рассказали в ИКИ.

Космический комплекс "Ионозонд" создается для мониторинга геофизической обстановки (космической погоды) с целью решения широкого спектра задач, в том числе для наблюдения за ионосферой и Солнцем. Он будет включать четыре спутника "Ионосфера-М" и один аппарат "Зонд-М". Запуск аппаратов будут осуществлять попарно - первые два спутника планируется отправить на орбиту уже 5 ноября, а вторую пару - в апреле 2025 года. 

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