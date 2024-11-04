Полковник перечислил самое мощное российское оружие в зоне СВО

Полковник Матвийчук: ракеты «Искандер» — одно из мощнейших оружий в зоне СВО

Ракеты «Искандер» и крылатые ракеты «Калибр» — это одни из мощнейших видов оружия Вооруженных сил (ВС) России в зоне проведения специальной военной операции (СВО), сообщил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Об этом эксперт рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Самое мощное оружие — это Воздушно-космические силы и ракетные войска, в частности это ракеты "Искандер", крылатые ракеты "Калибр" и трехтонная бомба с универсальным модулем планирования. Я бы сюда отнес еще артиллерию большой мощности, это миномет "Тюльпан" и, наверное, 203 гаубица», — перечислил Матвийчук.

По словам полковника в отставке, у Вооруженных сил Украины (ВСУ) есть западное оружие, которое может вести бой с российским, но оно стремительно уменьшается.

«Например, у ВСУ были до недавнего времени ракеты "Точка-У", но они закончились. Есть дальнобойные ракеты Storm Shadow и SCALP, но они в ограниченном количестве. Это все», — заключил он.

Ранее российские войска нанесли мощный ракетный удар по железнодорожному мосту в районе поселка Затока в Одесской области. Отмечается, что мост являлся одной из ключевых транспортных артерий ВСУ. Для атаки использовались две баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 и восемь управляемых авиационных ракет Х-59/69.