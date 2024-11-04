США готовятся перебросить в Европу группу стратегических бомбардировщиков

Истребители F-16s и F-35s ВВС Норвегии и стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress ВВС США во время совместных учений в Арктике.

Вашингтон. 2 ноября. ИНТЕРФАКС - Соединенные Штаты в ближайшие дни перебросят в Европу оперативную группу стратегических бомбардировщиков, сообщило европейское Командование ВВС США.

Указывается, что бомбардировщики, которые прибудут с континентальной части США, будут развернуты в зоне ответственности командования в рамках давно спланированной операции.

"В ходе развертывания экипажи американских бомбардировщиков в течение нескольких недель будут тренироваться и действовать вместе с союзниками и партнерами по НАТО, демонстрируя приверженность США глобальной безопасности и стабильности", - подчеркнули в командовании.