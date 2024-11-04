Tasnim сообщило об отправке Ираном в РФ двух спутников для запуска в космос

«Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» с тремя спутниками «Гонец-М» и первым аппаратом федерального проекта «Сфера» − «Скиф-Д».

По данным агентства, запуск аппаратов Kowsar и Hodhod компании Space Omid состоится 5 ноября

ДУБАЙ, 2 ноября. /ТАСС/. Иран направил в Россию два спутника, построенных частной компанией, для их запуска в космос с помощью ракеты-носителя "Союз-2.1б". Об этом сообщило агентство Tasnim.

По его информации, запуск аппаратов Kowsar и Hodhod компании Space Omid состоится 5 ноября с территории РФ. Отмечается, что это будет первой попыткой запуска иранских спутников, построенных молодыми инженерами частной компании, средний возраст которых составляет 25 лет.

Космический аппарат Kowsar предназначен для ведения дистанционного зондирования Земли и спутниковой фотосъемки, Hodhod в свою очередь является телекоммуникационным спутником, запуск которого должен улучшить качество передачи данных в Иране.

Ранее в Роскосмосе сообщили, что ракета-носитель "Союз-2.1б" с двумя гелиогеофизическими спутниками "Ионосфера-М" и 53 аппаратами попутной полезной нагрузки установлена на стартовый стол 1С космодрома Восточный. Старт "Союза-2.1б" намечен на 02:18 мск 5 ноября.