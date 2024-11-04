ANP: Нигер приобретет у России три спутника и радар

Нигер планирует приобрести у России три спутника дистанционного зондирования Земли и радар. Об этом сообщает L’Agence Nigérienne de Presse (ANP).

Соответствующий меморандум о взаимопонимании стороны — власти Нигера и «Главкосмос» — дочерняя компания госкорпорации «Роскосмос» — подписали в Ниамее.

Запуск космических аппаратов должен осуществиться в течение четырех лет. До этого госкорпорация обязалась предоставить Нигеру в пользование оборудование с аналогичными возможностями.

Космические аппараты планируется использовать в рамках обеспечения безопасности стран Альянса государств Сахеля — Нигера, Мали и Буркина-Фасо.

В октябре ТАСС со ссылкой на источник в российской космической отрасли сообщил, что второй радиолокационный спутник «Кондор-ФКА», предназначенный для мониторинга Северного морского пути, планируется запустить 30 ноября с космодрома Восточный.