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ЦАМТО

ОПК Польши представил концепцию дешевой ракеты-перехватчика для борьбы с БЛА

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Дрон «Герань»
Дрон «Герань».
Источник изображения: lenta.ru

ЦАМТО, 2 ноября. Польский Военный институт технологий вооружения (WITU) представил концепцию дешевого варианта ракеты-перехватчика, которая позиционируется как эффективное средство борьбы с БЛА, прежде всего линейки "Шахед".

Как сообщает польский ресурс Defence24.pl, система была представлена в ходе Международного конгресса по вооружению, организованного с 21 по 25 октября в Кракове под патронажем вице-премьера и министра национальной обороны Владислава Косиняк-Камыша.

По заявлению WITU, концепция ракеты-перехватчика предусматривает, что ее стоимость будет аналогична цене БЛА линейки "Шахед". Для удовлетворения этого требования компания WITU предложила ракету диаметром 105 мм длиной 1800 мм и размахом крыла 328 мм. Взлетная масса ракеты составляет всего 20 кг (при массе боевой части 4,2 кг).

Хотя новая ракета предназначена для борьбы с дронами, она не будет типичной зенитной ракетой. Предполагается, что ее средняя скорость составит 200 м/с и максимальная – 250 м/с.

Заявленная дальность действия составляет 0,5-15 км, практический потолок – 1500 м. Разработчики подчеркивают, что концепция предполагает адаптацию конструкции именно для борьбы с БЛА.

Ракета должна иметь низкую стоимость, аналогичную средствам нападения, с которыми она борется, а сама система должна быть адаптирована для эффективной борьбы с БЛА в перенасыщенным воздушном пространстве.

На данный момент WITU ищет промышленного партнера, который поможет доработать весь проект и внедрить его в серийное производство, в первую очередь, для ВС Польши.

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