США продадут Аргентине оборудование и боеприпасы для списываемых в Дании истребителей F-16 почти на 1 миллиард долларов

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США в ближайшее время намерены осуществить сделку о продаже Аргентине оборудования и боеприпасов для истребителей F-16, которые снимает с вооружения Дания. Об этом Минобороны Штатов уже уведомило американский Конгресс. В уведомлении, которое направило в адрес парламентариев Агентство по военному сотрудничеству Пентагона, подчеркивается, что сумма сделки может составить почти 1 миллиард долларов.

Напомним, ранее Аргентина выразила намерение приобрести для своих ВВС 24 истребителя F-16, которые списывает Дания. Несмотря на то, что ранее эти самолеты прошли модернизацию по программе MLU, их общая стоимость оценивается экспертами всего в 300 миллионов долларов. Но Штаты, как теперь подчеркивают в Пентагоне, намерены деятельно поучаствовать в оснащении боевых машин, которые в Копенгагене сочли устаревшими.

Как подчеркивают в Минобороны США, в поставку должны войти 36 управляемых ракет класса «воздух-воздух» средней и большой дальности AIM-120С-8 AMRAAM и 50 комплектов 500-фунтовых управляемых бомб GBU-12 Paveway II.

Американские СМИ, комментируя готовящуюся сделку, отмечают, что приобретение истребителей F-16 станет фундаментальным качественным скачком для аргентинских ВВС, поскольку оно наделит их необходимыми боевыми возможностями.

Напомним, после победы на президентских выборах в Аргентине Хавьера Милея страна провозгласила курс на сближение с США. По словам аргентинских чиновников, именно американская экономическая модель должна стать ориентиром для Буэнос-Айреса. Не совсем понятно, какая именно модель имеется в виду, при учёте того, что основной экономической моделью США в последнее время является безлимитное наращивание госдолга и фактически отказ по своим долгам платить.