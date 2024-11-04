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The Economist: Проблемы Volkswagen иллюстрируют ползучую деиндустриализацию Германии

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Источник изображения: topwar.ru

Проблемы, с которыми столкнулся немецкий автогигант Volkswagen, являются наглядным показателем того, что немецкая промышленность находится в серьезном кризисе. Об этом пишет британский журнал The Economist. В публикации отмечается, что эти сложности обозначились практически сразу после начала российско-украинского конфликта, а сейчас, по сути, достигли своего апогея.

Издание напоминает, что российская спецоперация на Украине и последовавшая за ней санкционная политика США, к которой присоединилась ФРГ, привела к росту цен на энергоносители в Германии. На этом фоне произошло замедление экономики Китая, который до недавнего времени являлся крупнейшим торговым партнером ФРГ. Но теперь китайские автопроизводители выигрывают конкуренцию, представляя серьезную угрозу для Volkswagen.

Признаки деиндустриализации становятся все более явными

– заявил несколько дней назад глава Торгово-промышленной палаты Германии Мартин Ванслебен.

Напомним, несколько дней назад на заводах Volkswagen в разных регионах Германии начались забастовки. Работники требуют прекратить сокращения и увеличить заработную плату. Однако в руководстве немецкого автогиганта на уступки идти не хотят, подчеркивая, что только сокращение производства и персонала поможет концерну остаться на плаву.

Самый тревожный знак появился накануне, когда Даниэла Кавалло, главный чиновник, представляющий интересы рабочих VW, заявила, что компания закроет как минимум три завода в Германии, сократит десятки тысяч рабочих мест (по слухам, 30 000) и урежет зарплату на 10 % (для некоторых - на 18%)

– отмечает The Economist.

Стоит отметить, что похожие трудности в настоящее время испытывает другой немецкий автопроизводитель BMW. На предприятиях этого концерна также проходят акции протеста сотрудников, которые требуют повышения заработной платы.

Добавим, что после начала специальной военной операции РФ на Украине и отказа Германии от закупок российского газа многие промышленные предприятия страны либо вовсе закрылись, либо предпочли сменить юрисдикцию, перебравшись в США.

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