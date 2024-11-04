Austal поставила восьмой катер класса "Улучшенный Кейп" ВМС Австралии

ЦАМТО, 2 ноября. Компания Austal сообщила о передаче 1 ноября командованию ВМС Австралии нового патрульного катера класса "Улучшенный Кейп" (Evolved Cape).

Церемония состоялась на предприятии Austal в Хендерсоне (Западная Австралия).

Катер (313) "Кейп Шанк" является восьмым из десяти заказанных для ВМС Австралии патрульных катеров класса "Улучшенный Кейп". Это второй катер, переданный ВМС Австралии в 2024 году. Как планируется, еще два катера будут поставлены ВМС Австралии в ближайшие два года.

Как сообщал ЦАМТО, 58-метровые катера класса "Улучшенный Кейп" предназначены для замены состоящих на вооружении патрульных катеров класса "Армидейл". Катера будут применяться для контроля границ, противодействия незаконной миграции, охраны рыболовства и полицейских функций.

В мае 2020 года Минобороны Австралии подписало с Austal Australia контракт на строительство для ВМС Австралии в рамках проекта SEA1445-1 шести патрульных катеров класса "Улучшенный Кейп". Стоимость заказа составила 324 млн. австр. долл. Церемония закладки киля головного корабля, "Кейп Отуэй", состоялась 24 июля 2020 года. Он был передан ВМС Австралии 23 марта 2022 года. Поставка седьмого катера, (312) "Кейп Соландер", состоялась в августе 2024 года.

В апреле 2022 года Austal заключила контракт на строительство двух дополнительных катеров класса "Улучшенный Кейп", стоимость которых оценивается в 124 млн. австр. долл. Еще два катера стоимостью 157 млн. австр. долл. были заказаны в феврале 2024 года. Таким образом, общее количество патрульных катеров класса "Улучшенный Кейп", заказанных для ВМС Австралии в рамках проекта SEA1445-1, увеличилось до 10 ед.

Ранее по двум контрактам в 2013-2015 гг. и 2016-2017 гг. Austal поставила ВМС Австралии 10 катеров класса "Кейп".

Усовершенствованный корабль отличается от базовой версии рядом модификаций, которые выполнены на основе опыта эксплуатации ранее поставленных катеров. Вместимость увеличена на 10 человек – до 32 человек, улучшены условия размещения экипажа, установлены современные системы разведки.

Техническую поддержку катеров компания Austal Australia осуществляет в специальных сервисных центрах, расположенных в Хендерсоне (Западная Австралия), Кэрнсе (Квинсленд) и Дарвине (Северная территория).