Патрушев призвал развивать производство подводных дронов

Помощник президента России заявил, что ВМФ должен развиваться "за счет внедрения передовых технологий и цифровых решений"

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноября. /ТАСС/. Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев указал на необходимость развивать производство безэкипажных подводных аппаратов и создать единый центр по их разработке.

"Надо обеспечить развитие производства безэкипажных подводных аппаратов и робототехнических комплексов, создать единый центр компетенций по их разработке", - заявил Патрушев на совещании с командованием Военно-морского флота (ВМФ) и Черноморского флота в ходе рабочей поездки в Крым.

Помощник президента также отметил, что ВМФ должен развиваться как единая боевая, управляемая "за счет внедрения передовых технологий и цифровых решений".