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РИА Новости

Патрушев призвал создать единый центр по разработке подводных аппаратов

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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Источник изображения: © Sputnik / Виктор Толочко

Патрушев: надо создать единый центр по разработке безэкипажных подлодок для ВМФ

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Помощник президента России, председатель Морской коллегии Российской Федерации Николай Патрушев призвал создать единый центр компетенций по разработке безэкипажных подводных аппаратов и робототехнических комплексов для отечественного Военно-Морского Флота.

Запад во главе с США хочет обеспечить свое долгосрочное присутствие в Черном море и по его периметру в ущерб законным интересам России, сказал Патрушев на совещании с командованием Военно-Морского Флота РФ и Черноморского флота в ходе своей рабочей поездки в Крым.

"В этих условиях для защиты национальных интересов России, повышения универсальности Военно-Морского Флота, расширения круга выполняемых задач важно определить не только перспективные тактико-технические характеристики кораблей, их вооружения, но и обеспечить баланс сил, составляющих боевую мощь флота и средств их обеспечения", - отметил Патрушев.

"Надо обеспечить развитие производства безэкипажных подводных аппаратов и робототехнических комплексов, создать единый центр компетенций по их разработке", - подчеркнул он.

По словам Патрушева, важно, чтобы ВМФ развивался как единая боевая система, управление которой должно обеспечиваться за счет внедрения передовых технологий и цифровых решений.

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Россия
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Патрушев Николай
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