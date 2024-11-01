Войти

ЗРК «Тор-М1»: не молодой, но опытный и эффективный!

193
Тор-М1
Зенитный ракетный комплекс «Тор-М1».
Источник изображения: https://kupol.ru/

Зенитный ракетный комплекс «Тор-М1» - машина, скажем прямо, немолодая. Работы над ее созданием велись более 40 лет тому назад, а сам комплекс был принят на вооружение еще в советскую эпоху – в 1986 году.


Работы над ЗРК «Тор-М1» велись на Ижевском электромеханическом заводе «Купол» (сейчас предприятие входит в состав Концерна ВКО «Алмаз-Антей»).


Надо сказать, что когда на вооружение ВС СССР была принята первая модификация «Тора», аналогов этому зенитному ракетному комплексу в оружейном мире просто не существовало. Еще в конце 80-х годов военные эксперты стран НАТО признали боевую машину «Тор» из СССР лучшим в мире ЗРК малой дальности.


С первых лет службы «Торы» продемонстрировали свои военно-технические возможности по противовоздушной обороне - автономно или в составе эшелонированной обороны решать боевые задачи. А учитывая стремительно развивающиеся средства воздушного поражения, практически сразу разработчики «Тора приступили к модернизации своего изделия.


Обновленный ЗРК «Тор-М1» впервые в истории зенитных ракетных комплексов получил четырехместный транспортно-пусковой контейнер. Улучшились тактико-технические характеристики ракеты, было обеспечено боевое сопряжение с унифицированным батарейным командирским пунктом «Ранжир», появились и другие важные обновления.


Зенитный ракетный комплекс «Тор-М1».
Источник: https://kupol.ru/

Успешные этапы модернизации боевого комплекса заложили основу для будущей борьбы с перспективными средствами воздушного поражения, в том числе и беспилотными аппаратами различных типов.


Сегодня в зоне проведения специальной военной операции активные боевые действия ведутся на Покровском направлении. Наступление сухопутных подразделений группировки войск «Центр» прикрывают от атак с воздуха расчеты зенитных ракетных комплексов «Тор-М1».


Боевая работа зенитчиков ведется в круглосуточном режиме, в любую погоду, не обращая внимание на осенние дожди и бездорожье.


«Работаем каждый день по несколько часов. Основные цели - это беспилотники. Есть аппараты такие, как «Валькирия», «Фурия» или «Лелека». Были достаточно большие, которые мы без труда сбивали, в основном - разведывательные беспилотники. Да, их стало в разы меньше, потому что мы работаем не одни, наши старшие товарищи нас уже прикрывают. На счету сбитых целей более ста. Я уже сбился со счета», - рассказал военным журналистам Минобороны РФ начальника расчета с позывным «Минус».


Зенитный ракетный комплекс «Тор-М1».
Источник: https://kupol.ru/

Сила «Тора» – в его зенитных управляемых ракетах. Боекомплект одной боевой машины позволяет расчету «Тора» ликвидировать до 8-ми воздушных целей за одно боевое дежурство.


После поражения воздушных целей важно быстро «свернуть» комплекс и покинуть позицию, не дожидаясь ответного «прилета» со стороны вражеских позиций. Поэтому механик-водитель боевой машины сразу берет курс в безопасное место дислокации, где комплекс может «захватить» новую цель и поразить ее ракетным огнем.


В зоне боевых действий, где зенитные ракетные комплексы – это приоритетные цели для противника, крайне важна мобильность боевых машин. ЗРК «Тор-М1» размещен на гусеничном ходу, поэтому обладает повышенной проходимостью, и многотонная машина легко преодолевает любое бездорожье и рвы глубиной до метра.


Эксперты оружейного мира и сегодня признают российские «Торы» боеспособными и эффективными машинами, готовыми к выполнению боевых задач, как автономно, так и в составе эшелонированной противовоздушной обороны.

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.11 10:35
  • 5355
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 01.11 21:17
  • 3
"Удары неизбежны". Пентагон нащупал "слабость" в российской обороне
  • 01.11 13:59
  • 0
Вашингтон берется за Босфор и Дарданеллы
  • 01.11 05:48
  • 1
На Западе оценили «революционную» ракету Ирана
  • 01.11 04:24
  • 1
Глава МИД Армении: у нас с Россией есть разногласия, но у стран крепкие экономические связи
  • 01.11 02:58
  • 1
Правительство Марокко близко к закупке самолетов ВТА C-390 "Миллениум"
  • 31.10 12:10
  • 0
Отчаяние Киева: удар по Беларуси
  • 31.10 08:52
  • 1
NYT: США готовятся к возможной войне с КНР, изучая опыт украинского конфликта
  • 31.10 08:39
  • 4
Даже с ограниченными возможностями Зеленский продолжает искать для Украины путь вперед (The New York Times, США)
  • 31.10 03:26
  • 1
В США рассказали о неожиданной роли бомбардировщика B-21
  • 31.10 03:16
  • 0
К вопросу о "мировой истории войн", и не только. Часть 3.
  • 31.10 01:16
  • 0
К вопросу о "мировой истории войн", и не только. Часть 2.
  • 31.10 00:07
  • 0
К вопросу о "мировой истории войн" :), и не только. Часть 1.
  • 30.10 17:52
  • 1
Российские подлодки класса "Борей" — пожалуй, лучшие на планете (The National Interest, США)
  • 30.10 17:31
  • 0
Ответ на "Великобритания проведет крупнейшую за 50 лет реформу Министерства обороны"