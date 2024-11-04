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ТАСС

Французский экс-офицер рассказал, какие дроны-камикадзе Париж поставит ВСУ

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Colibri UX11
Colibri UX11.
Источник изображения: armyrecognition.com

Ксавье Моро при этом отметил, что беспилотники, которые Франция планирует передать Украине, не изменят ситуации на поле боя

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Беспилотники, которые Франция планирует передать Украине, не изменят ситуации на поле боя, поскольку армия противника близка к поражению. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ТАСС бывший французский офицер-десантник, военный эксперт Ксавье Моро.

Ранее министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню объявил о планах Парижа поставлять Киеву дроны-камикадзе французского производства.

"Беспилотники, которые будут поставляться Киеву, - их около сотни единиц. Это дроны Colibri, созданные в рамках программы, которая была запущена в 2022 году, когда Франция поняла, что сильно отстает в области беспилотников. Они разработаны в рамках сотрудничества между французским стартапом Delair, который специализируется на производстве беспилотников, и европейским консорциумом KNDS, в который вошли с французской стороны - госкомпания Nexter, а с немецкой - фирма Krauss-Maffei Wegmann", - сказал Моро.

Отвечая на вопрос о боевых возможностях Colibri, он отметил, что дальность управления им составляет около 25 км, что "для дронов-камикадзе этого типа довольно далеко". "Они априори будут использовать систему наведения на цель, которой управляет оператор беспилотника", - пояснил эксперт.

По его словам, для применения Colibri, возможно, потребуется небольшая подготовка, однако это не сложные в использовании аппараты. "Я думаю, что подготовка будет минимальной. Можно предположить, что бригада Вооруженных сил Украины, которая сейчас проходит подготовку во Франции, сможет их использовать. Их специалистов готовят, так что я не думаю, что французам нужно будет отправлять на Украину своих собственных специалистов, они могут обучать украинцев на французской территории", - полагает Моро.

Он добавил, что "Франция отправляет все, что может", а это малая часть. "Украинская бригада, обученная во Франции, получила бронетранспортеры VAB, устаревшие колесные танки AMX-10RC, совсем не защищенную технику, которую очень рискованно использовать в боевых действиях высокой интенсивности, как на Украине. Произведено около 2 тыс. дронов Colibri, 100 из них будут отправлены Киеву. Это скорее символическое действие. В любом случае Франция, как и другие страны, [которые поддерживают Украину], как мы видим из последних заявлений, готовится добиться от Киева переговоров, поскольку военные действия для украинских сухопутных войск явно проиграны", - заключил эксперт. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Франция
Продукция
AMX-10RC
VAB
Компании
Krauss-Maffei
Nexter
Проекты
БПЛА
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