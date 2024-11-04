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Интерфакс-АВН

В Тегеране заявляют об имеющейся технической возможности для производства ядерного оружия

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Камал Харрази
Камал Харрази.
Источник изображения: uza.uz

Дубай. 2 ноября. ИНТЕРФАКС - Глава Стратегического совета по международным отношениям Ирана Камал Харрази заявил, что у Тегерана есть технические возможности для производства ядерного оружия.

"Теперь у нас есть технические возможности, необходимые для производства ядерного оружия", - заявил Харрази в интервью телеканалу Al-Mayadeen.

Он отметил, что Иран по-прежнему ограничен мандатом верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи на создание оружия массового уничтожения.

"Если Исламская Республика Иран столкнется с угрозой существованию, мы неизбежно изменим политику нашей военной доктрины", - подчеркнул Харрази.

По его словам, Тегеран также готов ответить на удары Израиля.

"Мы готовы к войне, но мы не хотим эскалации. (...) Дело за израильтянами - если они действительно хотят продолжать, мы им ответим. Наши ракетные возможности очевидны для всех, и все в них верят, и мы доказали это в ходе наших операций", - заявил он.

Харрази кроме того сообщил, что Иран, скорее всего, увеличит дальность полета своих ракет.

"Существует вероятность того, что дальность действия иранских ракет увеличится", - сказал глава Стратегического совета по международным отношениям Ирана.

Ранее на этой неделе CNN со ссылкой на высокопоставленный источник сообщил, что Иран даст "решительный и болезненный" ответ на недавнее нападение Израиля. Источник не назвал дату ожидаемой атаки, но сказал, что она, вероятно, произойдет до президентских выборов в США.

Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хоссейн Салами заявил в эфире иранского телевидения в минувший четверг, что Израиль допустил ошибку, напав на Иран, и теперь "испытает на себе ответ", сообщал телеканал АВС.

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