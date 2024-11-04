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Вестник Мордовии

Как выглядит и на что способен самый массовый гусеничный БТР Северной Кореи

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Источник изображения: Фото: ЦТАК

Долгое время наиболее массовым гусеничным бронетранспортером армии КНДР была боевая машина VTT-323, получившая западное обозначение М1973.

Она отличается мощным пулеметным вооружением - во вращающейся башне поставили сразу два пулемета КПВТ калибра 14,5 мм.

Для борьбы с бронетехникой также установили противотанковые ракеты типа "Малютка" и зенитные переносные комплексы.

Кроме этого, по всей видимости, была увеличена длина корпуса, что привело к появлению дополнительного опорного пятого катка с каждой стороны.

Источник изображения: Фото: ЦТАК

Двигатель и трансмиссия находятся в середине корпуса, с правой стороны. В передней части - места командира и механика-водителя.

В корме имеется большой люк. Кроме него пехотинцы имеют возможность покидать машину через люки в крыше. Считается, что всего данный БТР может перевозить 14 человек. Мощность двигателя - 320 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 65 км / ч. Может плавать за счет перемотки гусениц. Запас хода по топливу - 500 км.

На М1973 устанавливались различные системы вооружений, в том числе 82-мм и 120-мм минометы, 107-мм реактивная система залпового огня с 12 направляющими, 122-мм гаубица, счетверенная зенитная установка пулеметов КПВТ.

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  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
Продукция
9M14 Малютка
КПВТ
1 комментарий
№1
04.11.2024 09:55
Прослушка опять подставит корейцев, как наших с мобильниками, выдает координаты сигнала на планшет 155мм всушникам. Через час куча  погибших.
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