Как выглядит и на что способен самый массовый гусеничный БТР Северной Кореи

Источник изображения: Фото: ЦТАК

Долгое время наиболее массовым гусеничным бронетранспортером армии КНДР была боевая машина VTT-323, получившая западное обозначение М1973.

Она отличается мощным пулеметным вооружением - во вращающейся башне поставили сразу два пулемета КПВТ калибра 14,5 мм.

Для борьбы с бронетехникой также установили противотанковые ракеты типа "Малютка" и зенитные переносные комплексы.

Кроме этого, по всей видимости, была увеличена длина корпуса, что привело к появлению дополнительного опорного пятого катка с каждой стороны.

Источник изображения: Фото: ЦТАК

Двигатель и трансмиссия находятся в середине корпуса, с правой стороны. В передней части - места командира и механика-водителя.

В корме имеется большой люк. Кроме него пехотинцы имеют возможность покидать машину через люки в крыше. Считается, что всего данный БТР может перевозить 14 человек. Мощность двигателя - 320 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 65 км / ч. Может плавать за счет перемотки гусениц. Запас хода по топливу - 500 км.

На М1973 устанавливались различные системы вооружений, в том числе 82-мм и 120-мм минометы, 107-мм реактивная система залпового огня с 12 направляющими, 122-мм гаубица, счетверенная зенитная установка пулеметов КПВТ.