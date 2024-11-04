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Интерфакс-АВН

В Сеуле заявляют, что в вопросе поставок оружия Украине будут отталкиваться от уровня сотрудничества РФ и КНДР

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Чо Тхэ Ель
Чо Тхэ Ель.
Источник изображения: avatars.mds.yandex.net

Вашингтон. 2 ноября. ИНТЕРФАКС - Решение о поставках южнокорейского оружия Украине не исключается и будет зависеть от уровня сотрудничества между Россией и КНДР в военно-технической области, заявил министр иностранных дел Южной Кореи Чо Тхэ Ель.

"Рассматриваются все возможные сценарии", - сказал дипломат журналистам в Оттаве на совместной с главой МИД Канады Мелани Жоли пресс-конференции.

Он пояснил, что Сеул будет следить за развитием сотрудничества РФ и КНДР, в частности, "какую услугу получит Северная Корея" за возможное участие в конфликте на Украине.

"Мы учтем все эти факторы, прежде чем принимать конкретные решения", - добавил Чо Тхэ Ель.

Ранее Южная Корея предоставляла Украине нелетальную помощь, отказываясь выполнять просьбы Киева о предоставлении оружия.

В то же время, как сообщалось, советник по нацбезопасности Южной Кореи Син Вон Сик заявил в парламенте, что власти "Южной Кореи ни в коем случае не обсуждают отправку войск на Украину".

Накануне аналогичное заявление сделал министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён.

Тем не менее, по словам Син Вон Сика, "весьма важно развернуть на Украине команду южнокорейских наблюдателей и аналитиков".

Ранее агентство "Ренхап" сообщало, что во время визита в Брюссель представителей южнокорейской разведки вопрос поддержки Украины, "включая направление группы сотрудников южнокорейской разведки и других должностных лиц в Киев для наблюдения за северокорейскими войсками", мог обсуждаться с представителями НАТО.

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