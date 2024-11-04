Пентагон усиливает присутствие на Ближнем Востоке эсминцами, истребителями и бомбардировщиками

Вашингтон. 2 ноября. ИНТЕРФАКС - Министр обороны США Ллойд Остин распорядился дополнительно направить на Ближний Восток эсминец, истребители и бомбардировщики, сообщил Пентагон.

"С учетом наших обязательств по защите граждан и сил США на Ближнем Востоке, обороне Израиля и деэскалации посредством сдерживания и дипломатии, министр обороны приказал дополнительно развернуть в регионе эсминцы противоракетной обороны, эскадрилью истребителей, самолет-заправщик и несколько дальних бомбардировщиков ВВС США B-52", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, эти силы начнут прибывать в регион в ближайшие месяцы. В то же время, как говорится в сообщении, авианосная ударная группа во главе с авианосцем Abraham Lincoln готовится его покинуть.

"Остин ясно давал понять, что если Иран, его партнеры или его прокси воспользуются этим моментом для нападения на американский персонал или интересы в регионе, США примут все необходимые меры для защиты наших людей", - подчеркнули в ведомстве.

Как сообщалось, в начале октября США перебросили на Ближний Восток третью эскадрилью боевых самолетов. На фоне продолжающегося конфликта в регион для обеспечения безопасности Израиля прибыли истребители F-15E Strike Eagle. Район их базирования официально не раскрывается. По данным западных СМИ, они размещены на авиабазе Муваффак Салти в Иордании.

Ранее в октябре в зону ответственности Центрального командования США уже дополнительно прибыли эскадрильи истребителей F-16 Fighting Falcon и штурмовиков A-10 Thunderbolt II вместе с несколькими тысячами военнослужащих.