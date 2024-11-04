МЧС России раскрыло состав сил постоянной готовности гражданской обороны

Учения по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны.

В МЧС России рассказали о составе сил постоянной готовности гражданской обороны

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Основу сил гражданской обороны России составляют спасательные воинские формирования, подразделения федеральной противопожарной службы, аварийно-спасательные службы, а также создаваемые на военное время специальные формирования, сообщает МЧС РФ.

"Силы гражданской обороны - спасательные воинские формирования федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, подразделения федеральной противопожарной службы, аварийно-спасательные формирования и спасательные службы, а также создаваемые на военное время в целях решения задач в области гражданской обороны специальные формирования", - говорится в памятке "Обеспечение постоянной готовности сил и средств ГО", размещенной на сайте министерства.

Ведомство отмечает, что для выполнения задач гражданской обороны в соответствии с действующим законодательством могут привлекаться вооруженные силы РФ, а также войска и воинские формирования других силовых структур.

"Для решения задач в области гражданской обороны воинские части и подразделения вооруженных сил РФ, других войск и воинских формирований привлекаются в порядке, определенном президентом Российской Федерации", - подчеркивается в памятке.