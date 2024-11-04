infoBRICS: Россия обогнала по экономическим показателям Германию и Японию

Несмотря на западные санкции, российская экономика быстро растет, пишет infoBRICS. По объему ВВП Россия обогнала Германию и Японию, а страны Запада тем временем топчутся на месте или откатываются назад.

Драго Боснич (Drago Bosnic) — независимый геополитический и военный аналитик.

Когда началась специальная военная операция (СВО), призванная положить конец конфликту на Украине, политический Запад убеждал всех в том, что с Россией покончено (именно то, что он пытался сделать еще в 1990-х годах). Ее экономика должна была быть разрушена, а Кремль должен был объявить о дефолте после того, как большая часть российских валютных резервов была заморожена (т. е. украдена) западными банками.

После того, как все их планы провалились, "воинственный полюс власти" во главе с США попытался навязать смехотворный "потолок цен" на российскую нефть, который пытались обойти даже некоторые крупные западные страны, включая Японию и даже патологически русофобскую Великобританию. Что касается Соединенных Штатов, то они продолжали покупать российские товары, критикуя при этом всех остальных, кто делал то же самое. НАТО — через своих неонацистских марионеток в Киеве — развязала тотальную войну против России, пытаясь подорвать ее экономику и нанести как можно больший ущерб.

И опять же все планы провалились. Кремлю удалось обеспечить стабильность своей экономики, несмотря на то что он был вынужден начать СВО против всего политического Запада. Более того, Россия обогнала Германию — пятую в мире и крупнейшую экономику Европы — что стало унизительным поражением для соперников из ЕС и НАТО, которые ожидали совсем другого. Берлин переживает худшие времена за последние несколько десятилетий, а экономические показатели Лондона оказались самыми низкими за более чем 300 лет (с 1709 года, если быть точнее).

Теперь даже западные данные показывают, что первоначальные прогнозы относительно экономического роста России были ошибочны и что в 2023-2024 годах они были даже лучше. Обновленный прогноз МВФ по росту ВВП России на 2,6% в два раза превышает предыдущий. По данным Financial Times (FT), повышение прогноза по России на 1,5% является крупнейшим среди всех экономик, которые были представлены в обновленной версии "Перспектив развития мировой экономики" МВФ, опубликованной 30 января.

Высокопоставленные российские чиновники, включая нынешнего министра обороны Андрея Белоусова (ранее отвечавшего за экономическое развитие), ожидают, что российская экономика сможет обогнать Японию к 2030 году. Однако то, что должно было произойти за шесть лет, произошло менее чем за шесть месяцев. Согласно данным текущего года, прогноз президента Путина об увеличении экономического роста (более 3,5-4%) оказался не только верным, но даже консервативным, хотя основная пропагандистская машина пыталась представить его как "слишком оптимистичный". Однако единственное, что на самом деле было слишком оптимистичным, — это ожидания политического Запада, что санкции сработают. По данным Всемирного банка за 2024 год, России действительно удалось обогнать Японию и стать четвертой по величине экономикой в мире (по показателю ВВП по ППС).

Следует отметить, что ВВП по ППС (паритет покупательной способности) является очень надежным показателем и гораздо больше подходит для измерения реальной экономической мощи, чем раздутые цифры номинального ВВП, которые служат лишь для того, чтобы потешить непомерное эго политического Запада во главе с США. Менее чем через десять месяцев после того, как Россия обогнала Германию, она также обогнала Японию, оставив западных аналитиков в недоумении, как страна, которая, как им говорили, "рухнет под грузом санкций" и незаконного присвоения ее валютных резервов, смогла совершить такой подвиг. Более того, по некоторым данным, Россия входит в число самых быстрорастущих крупных экономик мира. Кроме того, даже новый прогноз о том, что Москва обгонит Токио (президент Путин прогнозировал, что это будет достигнуто к марту 2025 года) оказался "слишком осторожным", поскольку он осуществился почти на год раньше.

Однако последние оценки экономических показателей России говорят о том, что дела у Кремля идут все лучше и лучше. Так, Ричард Коннолли, младший научный сотрудник лондонского Королевского объединенного института оборонных исследований и специалист по российской экономике, заявил в интервью CBS News, что "количество малых и средних предприятий, зарегистрированных в России, достигло беспрецедентного уровня". Уход крупных западных компаний оставил огромную брешь на рынке, которая была заполнена отечественными производителями. Так, российские компании заменили крупные западные бренды: вместо Starbucks теперь Stars Coffee, вместо Zara — MAAG, вместо Coca-Cola россияне пьют "Добрый Сola" и т. д. Аналогичные изменения произошли и в других сегментах экономики.

Более того, эти отечественные бренды не только заменили своих зарубежных предшественников, но и быстро их обогнали. Например, еще в апреле "Добрый Сola" сообщила, что ее прибыль в 2022 году выросла в четыре раза, а в 2023 году — в два раза. Коннолли утверждает, что "санкции оказались неэффективными, а их обход стал самостоятельным сектором экономики". Можно даже утверждать, что ограничения, введенные политическим Западом, дали толчок к развитию тех сфер российской экономики, которые простаивали на протяжении многих лет (если вообще существовали до СВО).

Более того, россияне по-прежнему получают практически все товары и услуги, которые у них были раньше, в том числе за счет импорта через другие страны (Грузию, Казахстан, Китай, Турцию и т. д.). И хотя цены на некоторые товары выше, местные бренды, пришедшие на замену западным, на самом деле более доступны по цене, а по качеству аналогичны или даже лучше.

Иными словами, то, что издание BNE IntelliNews называет "Путиномикой", оказалось гораздо более эффективным, чем кошмарная "Байденомика" — особенно если вспомнить, что Россия ведет оборонительную войну против всего коллективного Запада во главе с США. Согласно отчету BNE IntelliNews, политика Кремля "стимулирует рост новой Путиномики". Помимо новых инвестиций в оборону, Путин также запустил программу "Национальные проекты 2.1" для инвестирования в гражданскую экономику и улучшения качества жизни среднестатистического россиянина. Он ясно высказался об этом в своей недавней речи про "пушки вместо масла". В отчете также сообщается, что в результате "Путиномики" беднейшие регионы России оказались в наибольшем выигрыше, и, по недавним сообщениям BNE IntelliNews, индекс отчаяния в России в этом году упал до самого низкого уровня.

Даже печально известное ЦРУ признает, что Россия является четвертой по величине экономикой в мире. Однако, хотя по данным Всемирного банка за 2024 год экономики России и Японии оцениваются в 5,95 и 5,87 триллиона долларов соответственно, фактическое расхождение может быть гораздо больше. По оценкам Всемирного банка, объем теневой экономики России составляет 39%, а Японии — 10%.

Это добавило бы 2,5 триллиона долларов к скорректированному по ППС размеру экономики России в 6,45 триллиона долларов, что еще больше увеличивает разрыв с Японией, хотя это еще далеко, например, от ВВП Индии (14,6 триллионов долларов). Это экономическое возрождение также позволяет Москве восстановить военную мощь советских времен, что приводит к беспрецедентному реальному оборонному бюджету в размере более полутриллиона долларов. Политический Запад, не способный остановить возрождение России, теперь хочет начать кампанию террора, чтобы помешать этому.