Сильный малый: в России создали учебно-боевой мини-дрон

Беспилотник из семейства «убийц "абрамсов"» эффективен при подготовке операторов БПЛА и штурме сложных объектов

В России разработали и запустили в серию FPV-дрон «Пиранья 5», который поможет операторам БПЛА освоить основы пилотирования. С его помощью обучаемые получат навыки управления в динамичных условиях и адаптируются к реальным задачам. Кроме того, новинку можно использовать в боевой обстановке — при работе штурмовых групп, — отмечают эксперты. Эта модель продолжает линейку дронов знаменитого семейства «Пираний», одна из которых уничтожила первый в зоне СВО американский танк Abrams.

Как обучаются операторы БПЛА

FPV-дрон «Пиранья 5» станет «летающей партой» для будущих операторов FPV-дронов и БПЛА коптерного типа. Благодаря его маленькому размеру — чуть больше 12 см в диаметре — он маневреннее, чем более крупные аппараты. Это помогает обучаемым легче и быстрее овладеть основами пилотирования и приобрести, а также закрепить все необходимые навыки. Об этом «Известиям» рассказал руководитель по связям с общественностью СКБ «Пиранья».

Максимальная скорость полета — 220 км/ч, что помогает получить навыки управления в динамичных условиях и адаптироваться к реальным задачам.

Кроме того, достаточно простая конструкция дрона поможет операторам изучить устройство и основные узлы летательного аппарата — освоить их ремонт.

Фото: пресс-служба СКБ «Пиранья» Источник изображения: iz.ru

Как рассказал «Известиям» военный эксперт Роман Шкурлатов, линейка беспилотных аппаратов, которую российские бойцы сегодня применяют, очень широка.

— И потолок в развитии дронов еще не достигнут, — отметил он. — Сейчас приветствуются любые новинки. Особенно, которые применимы для обучения новых пилотов и расширения разведывательного сектора. На данный момент популярностью пользуется зарекомендовавший себя Mavic и более крупные БПЛА. Для разведки чаще используются FPV-дроны, так как они более маневренные, позволяют залетать в небольшие оконные и дверные проемы, подвальные помещения.

По мнению эксперта, сегодня на поле боя побеждает тот, кто идет на шаг вперед от противника, в том числе и в технических решениях.

Использование дронов при штурме

Разработчики считают, что благодаря маленькому весу — всего 300 г — и большой грузоподъемности «Пиранью 5» можно будет использовать при штурме объектов с ограниченным пространством.

— Несмотря на свои скромные вес и размеры, БПЛА может поднимать АКБ на 1,5 кг, которую используют для FPV-дрона «Пиранья 10». И его полезная нагрузка доходит примерно до 1 кг. Хотя обычно такие беспилотники поднимают 200–400 граммов, — отметил представитель компании.

По его словам, этот дрон лучше всего подойдет для выполнения задач в радиусе 1–3 км.

Фото: пресс-служба СКБ «Пиранья» Источник изображения: iz.ru

— С собой на задание военнослужащему можно взять три-четыре птички. «Пиранья 5» — карманный дрон, — объяснил «Известиям» тестировщик новинок на СВО от СКБ «Пиранья». — Всё, что нужно, — это достать FPV-дрон уже в снаряженном виде и полететь для просмотра лесопосадки, окопа или пути сообщения. Если был обнаружен нужный объект, то уничтожить его, если нет — вернуть обратно, положить в карман и продолжить выполнять задачи.

По его мнению, мини-дрон эффективен при зачистке помещений — как для обзора, так и для нанесения удара по нужным целям.

Использование БПЛА при работе штурмовых групп имеет большие перспективы, однако тактика их применения на поле боя гораздо сложнее штурма квартиры. Об этом рассказал «Известиям» научный сотрудник управления по научно-исследовательской деятельности МГУТУ Сергей Курапов.

Фото: пресс-служба СКБ «Пиранья» Источник изображения: iz.ru

— Во-первых, нужен особый навык оператора, — отметил он. — Пролет в здания, между деревьев в лесополосе и в окопе требует особой подготовки. Подготовка операторов для таких действий сложнее обычной. Во-вторых, при работе по цели эффективен боеприпас массой от 600 г.

Учитывая эти факторы, по мнению эксперта, «Пиранья 5» по своим характеристикам подходит для поддержки работы штурмовиков, однако необходимо принимать во внимание, что, запуская дрон с позиции в 1-3 км от места применения, оператор серьезно рискует, так как его может засечь вражеский Mavic, и уже по нему может прилететь мина или беспилотник противника.

Разработан курс по работе с БПЛА для школьников

Ранее «Известия» писали, что в России разработали курс подготовки школьников по обращению с беспилотными летательными аппаратами. Он войдет в программу начальной военной подготовки, появившейся у старшеклассников с 2023 года.

Фото: пресс-служба учебно-методического центра «Авангард» Источник изображения: iz.ru

Там школьников будут учить не только пилотированию, но и конструированию, программированию и, конечно же, противодействию дронам. Курс легко может быть интегрирован в школьную программу, так как разделен на те предметы, которые уже существуют. Часть часов вводится в предмет информатики, часть — в предмет технологии, часть — в ОБЖ.

По словам директора учебно-методического центра «Авангард» Дарьи Борисовой, недавно было подписано соглашение между центром и Минобрнауки России, что будет способствовать внедрению данной программы в высших учебных заведениях.

Юлия Леонова