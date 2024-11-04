Новый пакет американской военной помощи Украине на сумму 425 миллионов долларов

Министерство обороны США 1 ноября 2024 года объявило о выделении нового пакета военной помощи Украине. Этот пакет в объеме 425 миллионов долларов предоставлен распоряжением президента США в рамках его административных полномочий (Presidential Drawdown of Security Assistance - PDA) и является оперативным выделением имущества из наличия министерства обороны США. Это 69-й президентский пакет военной помощи Украине по линии PDA c августа 2021 года, и 15-й пакет помощи по линии PDA в 2024 году.
Захваченный российскими военнослужащими в Курской области американский бронетранспортер М1126 Stryker из состава вооруженных сил Украины, сентябрь 2024 года (с) социальные сети
В состав данного пакета помощи по линии PDA вошли:
- зенитные управляемые ракеты для зенитного ракетного комплекса NASAMS;
- зенитные управляемые ракеты Stinger;
- комплексы для борьбы с беспилотными летательными аппаратами и боеприпасы к ним;
- управляемые ракеты для ракетного комплекса HIMARS,
- управляемые авиационные боеприпасы класса "воздух - поверхность";
- 105-мм артиллерийские выстрелы,
- 155-мм артиллерийские выстрелы,
- противотанковые управляемые ракеты TOW,
- противотанковые управляемые ракеты Javelin,
- одноразовые ручные противотанковые гранатометы АТ4,
- колесные бронетранспортёры Stryker [по некоторым сообщениям - 200 или 250 единиц];
- стрелковое оружие и патроны к нему;
- подрывные заряды и подрывное имущество;
- медицинское имущество;
- запасные части, вспомогательное оборудование и прочее, а также услуги по обучению и транспортировке.