Новый пакет американской военной помощи Украине на сумму 425 миллионов долларов

Министерство обороны США 1 ноября 2024 года объявило о выделении нового пакета военной помощи Украине. Этот пакет в объеме 425 миллионов долларов предоставлен распоряжением президента США в рамках его административных полномочий (Presidential Drawdown of Security Assistance - PDA) и является оперативным выделением имущества из наличия министерства обороны США. Это 69-й президентский пакет военной помощи Украине по линии PDA c августа 2021 года, и 15-й пакет помощи по линии PDA в 2024 году.

Захваченный российскими военнослужащими в Курской области американский бронетранспортер М1126 Stryker из состава вооруженных сил Украины, сентябрь 2024 года (с) социальные сети

В состав данного пакета помощи по линии PDA вошли:

- зенитные управляемые ракеты для зенитного ракетного комплекса NASAMS;

- зенитные управляемые ракеты Stinger;

- комплексы для борьбы с беспилотными летательными аппаратами и боеприпасы к ним;

- управляемые ракеты для ракетного комплекса HIMARS,

- управляемые авиационные боеприпасы класса "воздух - поверхность";

- 105-мм артиллерийские выстрелы,

- 155-мм артиллерийские выстрелы,

- противотанковые управляемые ракеты TOW,

- противотанковые управляемые ракеты Javelin,

- одноразовые ручные противотанковые гранатометы АТ4,

- колесные бронетранспортёры Stryker [по некоторым сообщениям - 200 или 250 единиц];

- стрелковое оружие и патроны к нему;

- подрывные заряды и подрывное имущество;

- медицинское имущество;

- запасные части, вспомогательное оборудование и прочее, а также услуги по обучению и транспортировке.