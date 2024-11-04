Войти
bmpd.livejournal.com

Новый пакет американской военной помощи Украине на сумму 425 миллионов долларов

235
0
0

Министерство обороны США 1 ноября 2024 года объявило о выделении нового пакета военной помощи Украине. Этот пакет в объеме 425 миллионов долларов предоставлен распоряжением президента США в рамках его административных полномочий (Presidential Drawdown of Security Assistance - PDA) и является оперативным выделением имущества из наличия министерства обороны США. Это 69-й президентский пакет военной помощи Украине по линии PDA c августа 2021 года, и 15-й пакет помощи по линии PDA в 2024 году.

Захваченный российскими военнослужащими в Курской области американский бронетранспортер М1126 Stryker из состава вооруженных сил Украины, сентябрь 2024 года (с) социальные сети

В состав данного пакета помощи по линии PDA вошли:

- зенитные управляемые ракеты для зенитного ракетного комплекса NASAMS;

- зенитные управляемые ракеты Stinger;

- комплексы для борьбы с беспилотными летательными аппаратами и боеприпасы к ним;

- управляемые ракеты для ракетного комплекса HIMARS,

- управляемые авиационные боеприпасы класса "воздух - поверхность";

- 105-мм артиллерийские выстрелы,

- 155-мм артиллерийские выстрелы,

- противотанковые управляемые ракеты TOW,

- противотанковые управляемые ракеты Javelin,

- одноразовые ручные противотанковые гранатометы АТ4,

- колесные бронетранспортёры Stryker [по некоторым сообщениям - 200 или 250 единиц];

- стрелковое оружие и патроны к нему;

- подрывные заряды и подрывное имущество;

- медицинское имущество;

- запасные части, вспомогательное оборудование и прочее, а также услуги по обучению и транспортировке.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
BGM-71 ТOW
HIMARS
Javelin ПТРК
NASAMS
Stinger
Stryker
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.11 09:55
  • 1
Как выглядит и на что способен самый массовый гусеничный БТР Северной Кореи
  • 04.11 09:43
  • 5369
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 04.11 05:39
  • 2
Способен ли китайский танк «Тип 99» превзойти М1 «Абрамс» или российский Т-90? (The National Interest, США)
  • 04.11 04:25
  • 16
В подземной лаборатории БПЛА из дронов-камикадзе делают многоразовые
  • 03.11 18:24
  • 3
Российские подлодки класса "Борей" — пожалуй, лучшие на планете (The National Interest, США)
  • 03.11 17:08
  • 2
Уралвагонзавод поставил на поток производство "мангалов" для бронетехники
  • 03.11 15:29
  • 5
Перспективы группы «Вагнер» после гибели Пригожина под вопросом
  • 03.11 15:01
  • 2
На Западе оценили «революционную» ракету Ирана
  • 03.11 14:50
  • 1
Защиту и техническую часть самоходного миномета "Дрок" улучшат по итогам применения в СВО
  • 03.11 13:36
  • 4
Правительство Марокко близко к закупке самолетов ВТА C-390 "Миллениум"
  • 03.11 05:53
  • 5
"Удары неизбежны". Пентагон нащупал "слабость" в российской обороне
  • 02.11 20:42
  • 1
Против России готовят солдат от имени королевы Франции
  • 02.11 19:42
  • 0
Ответ на "Способен ли китайский танк «Тип 99» превзойти М1 «Абрамс» или российский Т-90? (The National Interest, США)"
  • 01.11 13:59
  • 0
Вашингтон берется за Босфор и Дарданеллы
  • 01.11 04:24
  • 1
Глава МИД Армении: у нас с Россией есть разногласия, но у стран крепкие экономические связи