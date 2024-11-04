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Известия.ru

Нейросеть против ВСУ: характеристики дрона «Русак-С»

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Эксперт по дронам Кондратьев: «Русак-С» с нейросетью эффективен в бою

Тяжелый квадрокоптер «Русак-С» — ударный FPV-дрон, оснащенный искусственным интеллектом, который может самостоятельно распознавать цели. Этот беспилотник отличается высокой эффективностью, благодаря технологии самонаведения, перед ним практически бессильны средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Подробнее о работе аппарата — в материале «Известий».


Русак-С.
Источник: iz.ru

«Русак-С» — один из дронов семейства беспилотников «Русак», компании «Стратим». В настоящее время производится серийно. Приставка «С» в названии аппарата означает технологию самонаведения, пояснил «Известиям» основатель Международного учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев. По его словам, этот дрон интересен тем, что при приближении к цели на расстояние от 500 м до 1 тыс. м, оператор наводит «Русак-С» на назначенный объект, и управление становится автономным.

Эксперт рассказал, что это позволяет обойти зоны действия «окопного» РЭБ противника, потому что беспилотнику уже не нужна связь с оператором, он сам «видит» цель. Кроме того, автономность ускоряет работу военных — направил один дрон, захватил цель, можно отправлять следующий, не беспокоясь о первом.

Как сообщала пресс-служба конструкторского бюро «Стратим» в своем Telegram-канале, в дроне установлен одноплатный компьютер, который захватывает выбранную цель и перехватывает управление, выдавая команды на полетный контроллер. Функционал схож с головкой самонаведения Javelin, при этом стоимость кратно ниже.

«За распознавание отвечает нейросеть на борту одноплатного компьютера. Мы натренировали ее на терабайтах видео, что позволяет ей с высокой точностью находить артиллерию, бронетехнику и транспорт прямо во время полета. Распознанные объекты выделяются рамками для удобства оператора», — добавили в пресс-службе производителя.


Помимо прочих преимуществ, поделился эксперт Кондратьев, «Русак-С» отключает камеру во время старта. Так исключается демаскировка оператора — противник не сможет перехватить видеосигнал и узнать, откуда запускался дрон.

«Это очень перспективное вооружение, потому что можно менее опытных операторов допускать к выполнению серьезных боевых задач. Система самонаведения обеспечивает попадание в цель», — резюмировал собеседник издания.

Применение в зоне спецоперации

Компания-разработчик «Стратим» делилась кадрами уничтожения военной техники посредством «Русака-С», однако подробности операций не раскрывались.


В июне сообщалось, что дрон «Русак» уничтожил американский бронетранспортер Stryker Вооруженных сил Украины (ВСУ). Уточнялось, что одна единица Stryker стоит около $1 млн, тогда как стоимость БПЛА «Русак» составляет всего $1 тыс.

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