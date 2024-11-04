Венгрия отказалась включить в соглашение с Украиной пункт о вступлении в НАТО

Как пояснил пресс-секретарь венгерского МИД Мате Пацолай, Будапешт по-прежнему убежден, что присоединение Киева к Североатлантическому альянсу равносильно началу третьей мировой войны

БУДАПЕШТ, 1 ноября. /ТАСС/. Венгрия отказалась включить в соглашение о сотрудничестве с Украиной пункт, касающийся вступления этой страны в НАТО. Как пояснил пресс-секретарь венгерского МИД Мате Пацолай, Будапешт по-прежнему убежден, что присоединение Киева к Североатлантическому альянсу равносильно началу третьей мировой войны.

Представитель внешнеполитического ведомства подтвердил, что стороны ведут переговоры о заключении "всеобъемлющего соглашения о сотрудничестве между Венгрией и Украиной, важнейшей частью которого должно стать восстановление прав венгерской национальной общины" в Закарпатье.

"В то же время в ходе переговоров мы ясно дали понять украинской стороне, что намерение Украины вступить в НАТО не может быть частью этого соглашения", - отметил Пацолай, комментируя недавнее заявление Владимира Зеленского о желании Украины получить от Венгрии заверения, что та не будет препятствовать ее вступлению в НАТО.

"Мы излагали нашу позицию по этому вопросу бесчисленное количество раз, и в ней нет никаких изменений. Вступление Украины в НАТО привело бы к началу третьей мировой войны", - привело слова пресс-секретаря МИД агентство MTI.