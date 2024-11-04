Британия проведет заседания Совбеза ООН по Украине, Ближнему Востоку и Судану

Британский постоянный представитель Барбара Вудворд отметила, что это произойдет 18 ноября

ООН, 1 ноября. /ТАСС/. Постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд анонсировала проведение ключевых мероприятий в рамках председательства Соединенного Королевства в Совете Безопасности ООН, направленных на обсуждение трех крупнейших мировых конфликтов. Об этом дипломат заявила на брифинге в штаб-квартире международной организации.

"В понедельник, 18 ноября, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми возглавит заседание Совбеза, посвященное ситуации на Ближнем Востоке. Для стабилизации ситуации необходим немедленный режим прекращения огня в Газе и Ливане, чтобы избежать дальнейшей эскалации. В рамках долгосрочного решения Великобритания продолжит поддерживать концепцию двух государств - Палестины, включая Восточный Иерусалим, и Израиля, которые будут сосуществовать в мире и безопасности", - сказала она.

В тот же день, как ожидается, Лэмми как председатель в СБ ООН проведет еще одно заседание, посвященное Украине. Оно будет приурочено к приближающемуся 1 000-му дню с момента начала конфликта.

Третье ключевое заседание будет посвящено ситуации в Судане. Оно пройдет 12 ноября.