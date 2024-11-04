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Интерфакс-АВН

ЕС и Япония договорились о партнерстве в области безопасности и обороны

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Флаг Японии
Флаг Японии.
Источник изображения: Reuters

Брюссель. 1 ноября. ИНТЕРФАКС - Первый стратегический диалог ЕС-Япония состоялся в Токио в пятницу, сообщила Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС).

"Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Европейского союза Жозеп Боррель и министр иностранных дел Японии Такэси Ивая провели первый стратегический диалог ЕС-Япония 1 ноября в Токио. В ходе диалога высокий представитель Боррель и министр иностранных дел Ивая объявили о партнерстве ЕС-Япония в области безопасности и обороны", - говорится в коммюнике ЕВС.

В документе отмечается, что "Япония является первой страной в Азиатско-Тихоокеанском регионе, принявшей такую политическую позицию для расширенного сотрудничества в области безопасности и обороны с Европейским союзом".

В Брюсселе объясняют, что "новое партнерство будет формировать, оптимизировать и расширять двустороннее сотрудничество и диалог в таких ключевых областях, как морская безопасность, участие в миссиях и операциях ЕС, космическая безопасность и оборона, киберпроблемы, манипуляция и вмешательство иностранной информации и дезинформация, борьба с терроризмом, нераспространение и разоружение, а также оборонные инициативы и промышленность".

"Соглашение подчеркивает стратегическую важность углубления сотрудничества в области безопасности и обороны перед лицом растущих и многогранных вызовов безопасности", - сказано в сообщении ЕВС.

В нем отмечается, что стороны "подтвердили, что мир и стабильность в Тайваньском проливе имеют стратегическое значение для региональной и глобальной безопасности и процветания".

В ходе встречи, по информации ЕВС, также обсуждались Украина и Ближний Восток.

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