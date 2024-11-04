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РИА Новости

"Совместные удары": кадры пуска российской ракеты вызвали испуг в США

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MWM: тренировка ядерных сил России прошла в условиях высокой напряженности

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Тренировка стратегических сил ядерного сдерживания России прошла на фоне серьезной напряженности в отношениях с Западом, пишет американский журнал Military Watch.

Как отмечает издание, кадры, опубликованные Министерством обороны России подтверждают запуск межконтинентальных баллистических ракет для имитации ударов по потенциальным противникам.

"Учения проходили в период высокой напряженности с западным блоком, в то время как западные страны рассматривают возможность совместных с Украиной ударов по целям на международно признанной российской территории с использованием западных ракет, таких как Storm Shadow, SCALP и ATACMS", — говорится в публикации.

По мнению авторов материала, возможность более масштабного участия стран НАТО в украинском конфликте серьезно повышает вероятность их прямого конфликта с Россией.

Во вторник президент России Владимир Путин провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания. Глава государства подчеркнул, что использование ядерного оружия — крайняя мера обеспечения безопасности страны. Он отметил, что это принципиальная позиция Москвы.

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