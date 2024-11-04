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Интерфакс-АВН

"Группа Астра" примет участие в создании в МГИМО Цифрового факультета

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Эмблема МГИМО.

Москва. 1 ноября. ИНТЕРФАКС - "Группа Астра" и Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) в рамках проходящей в Москве конференции "Цифровые международные отношения 2024" подписали соглашение о сотрудничестве в области развития отечественных информационных технологий, сообщает пресс-служба компании.

"Стороны планируют разрабатывать и реализовывать совместные проекты, направленные на обеспечение цифрового суверенитета и ИТ-безопасности страны, в том числе и на международном уровне", - сказано в сообщении, распространённом в пятницу.

По информации пресс-службы, вендор станет участником актуального проекта вуза - создания Цифрового факультета. Ожидается, что продукты разработчика найдут применение как в учебном процессе, так и в ходе импортозамещения ИТ-инфраструктуры организации.

В сообщении отмечается, что специалисты "Группы Астра" располагают обширным опытом сотрудничества с образовательными учреждениями и будут рады задействовать всю свою экспертизу как в ходе создания факультета, так и впоследствии: компания готова предоставить партнёру услуги всесторонней поддержки и сопровождения.

Исполняющий обязанности ректора Дипломатической Академии МИД России Сергей Шитьков отмечает, что МГИМО, как ВУЗ системы МИД, "стремится быть ведущим центром компетенций в части применения современных цифровых технологий в сфере международных отношений".

"Этим продиктован наш интерес к теме нейронаук", - сказал Шитьков, которого цитирует пресс-служба.

В сообщении приводятся слова главного коммерческого директора "Группы Астра" Николая Прянишникова, который в свою очередь отметил, что подписанное соглашение с МГИМО имеет для компании большое значение.

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