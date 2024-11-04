Войти
Lenta.ru

Создатель Huawei похвалил американцев

179
0
0
Жэнь Чжэнфэй. Фото: Cao Yang / Xinhua / Globallookpress.com
Жэнь Чжэнфэй. Фото: Cao Yang / Xinhua / Globallookpress.com.

В Huawei похвалили США за открытость и инклюзивность

Основатель корпорации Huawei Жэнь Чжэнфэй похвалил американское общество за открытость. Об этом сообщает издание South China Morning Post (SCMP).

Выступая на Международном студенческом конкурсе по программированию (ICPC), 80-летний Жэнь заявил, что ценит «открытость и инклюзивность» американского технологического сообщества. Однако создатель Huawei подчеркнул, что из-за санкций США у его корпорации не было иного выбора, как развивать собственные технологии.

«США подали пример всем странам и компаниям мира по открытости», — отметил Жэнь Чжэнфэй. Предприниматель призвал учиться «у восприимчивой культуры США», чтобы добиться высокого уровня развития в области науки и технологий. Жэнь Чжэнфэй не участвует в операционном управлении Huawei, но оказывает влияние на корпорацию.

Жэнь Чжэнфэй также высказался на тему искусственного интеллекта (ИИ), назвав эту технологию неудержимой. «Точно так же, как изобретение поездов, текстильных машин и кораблей в Британии создало поворотный момент в истории, приложения ИИ создают поворотный момент нашего времени», — заметил Жэнь Чжэнфэй.

Основатель Huawei неоднократно хвалил США и американские IT-компании. Так, в 2019 году он отметил, что его семья пользуется iPhone, потому что лояльность к Huawei как корпорации не подразумевает исключительного использования ее продукции.

Ранее Reuters нашли процессор тайваньской компании TSMC в смартфонах Huawei вопреки запрету Соединенных Штатов. В TSMC заявили, что не знают, как их чипы попали в китайские устройства.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Проекты
AI
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.11 09:55
  • 1
Как выглядит и на что способен самый массовый гусеничный БТР Северной Кореи
  • 04.11 09:43
  • 5369
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 04.11 05:39
  • 2
Способен ли китайский танк «Тип 99» превзойти М1 «Абрамс» или российский Т-90? (The National Interest, США)
  • 04.11 04:25
  • 16
В подземной лаборатории БПЛА из дронов-камикадзе делают многоразовые
  • 03.11 18:24
  • 3
Российские подлодки класса "Борей" — пожалуй, лучшие на планете (The National Interest, США)
  • 03.11 17:08
  • 2
Уралвагонзавод поставил на поток производство "мангалов" для бронетехники
  • 03.11 15:29
  • 5
Перспективы группы «Вагнер» после гибели Пригожина под вопросом
  • 03.11 15:01
  • 2
На Западе оценили «революционную» ракету Ирана
  • 03.11 14:50
  • 1
Защиту и техническую часть самоходного миномета "Дрок" улучшат по итогам применения в СВО
  • 03.11 13:36
  • 4
Правительство Марокко близко к закупке самолетов ВТА C-390 "Миллениум"
  • 03.11 05:53
  • 5
"Удары неизбежны". Пентагон нащупал "слабость" в российской обороне
  • 02.11 20:42
  • 1
Против России готовят солдат от имени королевы Франции
  • 02.11 19:42
  • 0
Ответ на "Способен ли китайский танк «Тип 99» превзойти М1 «Абрамс» или российский Т-90? (The National Interest, США)"
  • 01.11 13:59
  • 0
Вашингтон берется за Босфор и Дарданеллы
  • 01.11 04:24
  • 1
Глава МИД Армении: у нас с Россией есть разногласия, но у стран крепкие экономические связи