NYT: Иран готовится к новой атаке на Израиль

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Похоже, что обмен ударами между Исламской Республикой и Израилем с большой вероятностью может продолжиться.

По крайней мере, издание The New York Times со ссылкой сразу на трех иранских чиновников сообщает, что верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи, поручил Высшему совету национальной безопасности разработать план атаки на Израиль.

По словам собеседников американских журналистов, которые знакомы с ходом подготовки, Хаменеи принял это решение после получения детализированного отчета от старших военных командиров, которые представили сведения о разрушениях, нанесенных объектам иранской оборонной инфраструктуре. В документе сообщалось о серьезных повреждениях заводов по производству ракет, систем противовоздушной обороны вокруг Тегерана, ключевых энергетических объектов и южного порта страны.

В материале говорится, что верховный лидер Ирана подчеркнул, что израильская атака и потери, включая гибель не менее четырех иранских военных, слишком значимы, чтобы их можно было проигнорировать. Он отметил, что отсутствие ответа со стороны Ирана может рассматриваться как признание слабости и поражения.

Как пишет The New York Times, чиновники, пожелавшие сохранить анонимность, также рассказали, что иранские командиры сейчас формируют список военных целей в Израиле, по которым в будущем будет нанесен удар. При этом они предположили, что ответные действия, вероятно, будут отложены до завершения президентских выборов в США, так как Тегеран обеспокоен, что рост напряженности на Ближнем Востоке может принести политические очки экс-президенту Дональду Трампу в его предвыборной гонке.