Bloomberg: союзники по НАТО не решаются поставить Киеву новую помощь

Они боятся эскалации, отметило агентство

НЬЮ-ЙОРК, 1 ноября. /ТАСС/. Страны Североатлантического альянса не решаются отправить дополнительную помощь Украине, боясь эскалации в конфликте. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их словам, на Украине распространяется "уныние" по поводу расстановки сил в конфликте, при этом исход американских выборов 5 ноября может заставить Киев принять невыгодные для себя условия мира.

Согласно информации агентства, пессимистичные настроения начинают все больше охватывать Украину по мере того, как Россия добивается успехов на востоке, продвигаясь быстрее, чем когда-либо в этом году. Если же Киев откажется пойти на невыгодные условия, вероятно, украинцам придется сражаться с российскими войсками в одиночку. Это связано с возможной победой на выборах в США кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа, который неоднократно заявлял, что закончит конфликт, как только окажется в Белом доме.