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«Калашников» представит дрон «Скат» в Москве

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Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости
Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости.

«Калашников» представит беспилотник «Скат» на «Интерполитехе»

Концерн «Калашников» представит беспилотники и аптечку на выставке «Интерполитех». Об этом сообщили в концерне.

«Концерн "Калашников" представит на 28-й Международной выставке средств обеспечения безопасности государства "Интерполитех", которая пройдет в Москве с 19 по 21 ноября 2024 года, перспективную индивидуальную аптечку первой помощи (АППИ) и широкий модельный ряд беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.

Посетителям выставки покажут беспилотники «Скат 350М», «Голиаф» и «Каракурт», которые испытали в зоне проведения специальной военной операции, а также дроны «Легионер» и «Альфа-Е».

АППИ также испытали в зоне спецоперации. В концерне сообщили, что военные оценили легкость, компактность и прочность конструкции аптечки.

В сентябре в «Калашникове» сообщили, что мини-беспилотник «Каракурт» включили в состав разрабатываемой боевой экипировки третьего поколения «Легионер». Аппарат, который можно запускать из транспортно-пускового контейнера, предназначен для ведения воздушной разведки.

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Страны
Россия
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Скат БЛА
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Концерн Калашников
Проекты
БПЛА
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