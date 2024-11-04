Сегодня Запад помогает Украине. Но в итоге, как ни парадоксально, она может стать его врагом (Lidovky, Чехия)

Lidovky: несмотря на помощь Запада, Украина в итоге может стать его врагом

Запад все меньше помогает Украине, а та его за это упрекает, все это вызывает раздражение у обоих, пишет Lidovky. В результате стороны могут отшатнуться друг от друга. В дальнейшем, скорее всего, Украина повернется к России, а Запад будет считать врагом.

Марек Гудема

Над Киевом нависла угроза того, что российская армия прорвет его линии обороны и фронт рухнет. Недавно об этом предупредил украинский генерал Дмитрий Марченко. На Западе уже не говорят о том, что нужно помогать Украине, чтобы она отвоевала занятые Россией территории. Теперь главное — сдержать российский натиск и сохранить государственную систему в работоспособном состоянии даже в зимние месяцы, когда в полной мере скажутся перебои в электроснабжении из-за разрушения Россией электростанций и сетей.

Разительная разница с прошлым годом, когда говорили о большом украинском контрнаступлении и возможности продвижения. С другой стороны, и у России дела идут не лучшим образом. Согласно данным о состоянии российской экономики, Россия испытывает большие проблемы и в ближайшее время они обострятся. (…) Сейчас вопрос, кто рухнет первым: российская экономика или украинский фронт.

Вариант с уступками

Больше вероятность того, что рухнет украинский фронт. Причин несколько. Уже упомянутый Марченко говорит, что не хватает боеприпасов, оружия, солдат и свою роль играют неправильные решения командования. Украинские войска выдохлись, плохо вооружены, а у российской армии преимущество в воздухе, и поэтому с помощью дронов она может постоянно следить за полем боя. Более того, украинская армия рассредоточена на множестве направлений.

В общем, украинская стратегия в минувшем году оказалась, по-видимому, неудачной. Киев не вернул себе территории, а напротив, теряет их. Кроме того, Россия не выглядит столь изможденной, чтобы рухнуть в ближайшие полгода, которые станут для Украины самыми тяжелыми. Что делать?

Призвать в украинскую армию новых людей, мобилизовать молодежь младше 25 лет, как советуют некоторые западные политики и аналитики, не выход. У Украины нет оружия даже для нынешних призывников, а новая волна плохо вооруженных солдат на фронте Киеву точно не поможет.

Поставки оружия с Запада, по всей видимости, не увеличатся. У Запада просто нет больше оружия, или он не хочет отдавать все, что у него есть. Кроме того, по-прежнему действует запрет на применение оружия большой дальности для ударов в глубине российской территории. В такой ситуации, судя по всему, украинское командование готовится к варианту с уступками, то есть готово отказаться фактически, но не формально, от части своих земель, захваченных Россией, и заключить с Москвой мир.

Зачем России мир?

Вопрос, захочет ли Россия, то есть, прежде всего, ее президент Владимир Путин, в таком случае заключать мир или перемирие? Зачем? Если сложится благоприятная ситуация для дальнейшего продвижения россиян на фронте вглубь, то Россия этим воспользуется, пусть даже в течение всего пары месяцев. Кстати, российская пропаганда, ориентированная на россиян, сейчас преподносит вооруженный конфликт на Украине как священный бой, Россию — как страну, чья миссия — озарить мир, а происходящее в целом — только как начало чего-то большего… Не похоже, чтобы правительство готовило россиян к заключению мира.

Таким образом, Запад, если ему не хочется продолжать помогать Украине оружиемтак, чтобы та могла защищаться, вернуть себе территории и продержаться до тех пор, пока Россия рухнет, должен хотя бы помочь заключить мир. Лучше всего остановить российское продвижение помогут новые вооружения.

Но когда отправлять новое оружие: еще до того, как начнутся переговоры о мире, или когда Россия, возможно, откажется от перемирия? Или Запад пригрозит чем-то другим? Скажем, вступлением Украины в НАТО, что, кстати, Киеву уже обещали некоторые западные политики? Не воспримут ли украинцы это как предательство?

Оправдаться перед своими

Украинские политики, вероятно, готовятся обвинить Запад в том, что он подумывает о заключении перемирия с Россией. Тем самым они хотят оправдаться перед собственным населением. Они будут твердить, что Запад не помог в достаточной степени Украине защититься от российской агрессии. Оглядываясь назад, действительно понимаешь, что если бы Запад немедленно, сразу после начала российской спецоперации в 2022 году, отправил Украине все оружие, какое мог, то украинцам, возможно, удалось бы выдавить российскую армию обратно к границам. Но история не знает сослагательного наклонения.

Кроме того, когда в адрес тех, кто помогает, звучат обвинения в недостаточной помощи, это, как правило, вызывает отторжение. Неприятный осадок. Похоже, в результате Украина может отшатнуться от Запада, а Запад — от Украины. Более того, из страха перед Россией Украина может в большей мере склониться в ее сторону, как Грузия. Все это будет результатом западных попыток помогать Украине, но не слишком злить Россию, давая ровно столько, чтобы не снимать с себя, как говорится, последнюю рубашку. Будем надеяться, что финал все же будет другим.