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Известия.ru

Российские войска нанесли удар по Генштабу ВСУ в Киеве

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/MOD Russia

Российские военные нанесли удар по зданию Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ), где располагался центр управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщило Минобороны РФ.

Военные РФ поразили цеха производства и места хранения ударных БПЛА, склады боеприпасов и горючего, а также позиции подразделений ВСУ и иностранных наемников, уточнили в ведомстве.

Всего за неделю Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли 44 групповых удара по противнику. Российские военные атаковали высокоточным оружием аэродромы и объекты энергетики, обеспечивающие военно-промышленный комплекс Украины, добавила «Газета.Ru».

Ранее в пятницу Минобороны сообщило, что ВС РФ нанесли удар по резервам украинских военных в Сумской области. Ведомства также показало кадры поражения цели высокоточным оружием.


Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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