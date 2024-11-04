Responsible Statecraft: Россия добивается значительных успехов в Донбассе

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Российские военные успешно продвигаются в Донбассе, пишет Responsible Statecraft.

"Октябрь 2024 года стал для России самым успешным месяцем в военном отношении с июля 2022 года. <…> российские войска прорвали оборону (ВСУ — Прим. ред.) и добились значительных успехов в Донбассе", — говорится в публикации.

По словам аналитика французского Фонда стратегических исследований Венсана Турре, Украина теряет позиции из-за применяемых Россией мощных управляемых ракет и отсутствия у ВСУ укреплений в регионе.

В статье также отмечается, что в скором времени в окружении может оказаться Красноармейск, что серьезно ограничит способность Киева снабжать свои войска в регионе.

Во вторник генерал-полковник украинской армии Дмитрий Марченко заявил, что фронт ВСУ обрушился под натиском Вооруженных сил России из-за разбалансировки управления, усталости личного состава и дефицита резервов.

В четверг Министерство обороны России сообщило, что подразделения группировки войск "Восток" освободили поселок Ясная Поляна в ДНР. Кроме того, накануне российские военные заняли Кругляковку в Харьковской области. Наконец, во вторник стало известно об освобождении населенных пунктов Горняк, Катериновка, Доброволье и Селидово в ДНР.