Индия создала наземную станцию для подготовки исследований Луны и Марса

На станции будут имитированы условия жизни человека в межпланетной среде в целях обеспечения полетов пилотируемых межпланетных космических аппаратов, отметила Индийская организация космических исследований

НЬЮ-ДЕЛИ, 1 ноября. /ТАСС/. Индия ввела в эксплуатацию первую наземную аналоговую базовую станцию "Луна - Марс" для отработки технологий изучения дальнего космоса и условий адаптации человека для жизни на их поверхности. Об этом сообщила Индийская организация космических исследований (ИСРО).

"На станции будут имитированы условия жизни человека в межпланетной среде в целях обеспечения полетов пилотируемых межпланетных космических аппаратов", - говорится в сообщении. На станции создан прототип зоны выхода участников экспедиций в открытый космос и обеспечены все условия для самодостаточного обитания человека в экстремальной среде. Она, в частности, оборудована автономной системой с использованием солнечной энергии и располагает возможностями выращивания необходимых для питания экипажей растений на основе гидропоники (выращивание растений без грунта, на питательных искусственных средах).

Центр пилотируемых космических полетов ИСРО совместно с партнерами создал аналоговую станцию в пустынном горном районе поблизости от города Лех в северной союзной территории Ладакх. По мнению ученых, ландшафт, суровые природные условия и экстремальные колебания температуры в этом регионе идеально подходят для моделирования среды, в которой космонавтам предстоит жить и работать во время миссий на Луну и Марс.

Аналоговая станция и эксперименты на других научных объектах призваны играть ключевую роль в осуществлении Индией пилотируемых полетов на Луну и Марс, подчеркнула ИСРО.

Ранее премьер-министр Нарендра Моди поставил департаменту космических исследований республики задачу создать первую индийскую обитаемую космическую станцию к 2035 году и осуществить высадку космонавтов на Луну к 2040 году. Также Моди призвал развивать программы запуска орбитальной станции к Венере и посадочного модуля на Марс.