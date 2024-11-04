KMZ: первые испытания патрульного катера РПК-640 для МЧС России прошли успешно

ЦАМТО, 1 ноября. Первые испытания катера РПК-640 для МЧС России прошли успешно, сообщил холдинг ВПК "Кингисеппский машиностроительный завод" (KMZ).

"Военно-промышленный холдинг "Кингисеппский машиностроительный завод" провел испытания патрульного катера РПК-640, изготовленного в рамках крупного контракта для МЧС России. Контракт на производство катеров РПК-640 позволяет КМЗ запустить серийное производство данного типа катеров. В мае холдинг выиграл конкурс на производство и поставку 199 многоцелевых катеров для МЧС РФ, общая сумма заказа 2,76 млрд. руб.", – цитирует "РИА Новости" сообщение KMZ.

В рамках контрактов KMZ построит катера трех типов: патрульные ПК-500 и РПК-640 и несколько катеров RX-1173 (быстроходные всепогодные катера с большим запасом хода).

"Ходовые испытания катера РПК-640 прошли великолепно. Катер отлично себя показал на воде, хорошо маневрировал, управлялся, и достиг скорости в 70 км/ч. Все оборудование катера работало исправно. Эти катера отлично справятся с обеспечением безопасности водных путей всех регионов России", – рассказал руководитель проекта серийного производства катеров РПК-640 Александр Яшин.