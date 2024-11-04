Французская Delair завершила производство первой партии барражирующих боеприпасов для ВСУ

ЦАМТО, 1 ноября. В ближайшие дни французская компания Delair передаст Генеральной дирекции по вооружениям министерства ВС Франции (DGA) первую партию барражирующих боеприпасов, которые затем будут отправлены на Украину.

Как сообщает французский ресурс Challenges.fr, заказ готов и ожидает отправки заказчику с предприятия Delair в Лабеже (недалеко от Тулузы).

Сроки выполнения размещенного правительством Франции контракта задержаны на несколько месяцев. Тем не менее, президент и генеральный директор Delair Фредерик Мерсье заверяет, что компания намерена начать поставки в ближайшее время. В рамках контракта с DGA компания должна поставить ВС Франции 2000 барражирующих боеприпасов, в том числе 100 ББ для экспорта на Украину. В рамках проекта, реализуемого на базе разработанного Delair БЛА UX11, компания сотрудничает с франко-германским консорциумом KNDS.

Как сообщал ЦАМТО, в марте 2023 года по итогам проведенного конкурса министерство ВС Франции в рамках проекта Colibri выбрало национальный консорциум Delair /Nexter (ныне KNDS France) разработчиком барражирующего боеприпаса, предназначенного для уничтожения целей на дальностях до 5 км.

Как стало известно Jane's Defence Weekly на выставке Eurosatory в июне 2024 года, барражирующий боеприпас OSKAR создан на базе беспилотного летательного аппарата UX11 компании Delair. Аппарат выполнен по аэродинамической схеме "летающее крыло", оснащен размещенным в хвостовой части двухлопастным толкающим воздушным винтом. БЛА несет разработанную KNDS France осколочно-фугасную боевую часть массой 2,3 кг, дальность поражений целей составляет до 8 км.

Ранее, в марте 2024 года, министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню объявил, что DGA закупит 2000 барражирующих боеприпасов, 100 ед. из которых будут отправлены на Украину. Директор по маркетингу компании Delair Стефан Дус в июне сообщил Janes, что ББ OSKAR прошел полевые испытания в Украине, подтвердив возможность применения в условиях отсутствия сигнала GPS.