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Эксперт из США дал оценку российскому Т-90М

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Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС.

TNI: танк Т-90М с комплексом «Арена-М» остается уязвимым для боев в городе

Российский танк Т-90М, оснащенный комплексом активной защиты (КАЗ) «Арена-М», остается уязвимым для боев в городских условиях. Такую оценку дал эксперт американского журнала The National Interest (TNI) Брэндон Вайхерт.

По его мнению, добавление «Арены-М» в арсенал Т-90М исключает установку на танк противодроновых решеток, что оставляет танк уязвимым для атаки беспилотником с воздуха. «Для устранения этих пробелов Россия, как ожидается, будет экспериментировать с системами радиоэлектронного подавления», — уверен автор.

Он заметил, что российский комплекс «Арена-М» во многом напоминает израильскую систему Trophy.

В августе в публикации американского издания Forbes утверждалось, что установка КАЗ «Арена-М» может повысить живучесть танков Т-90М в условиях активного применения FPV-дронов.

В феврале генеральный конструктор Научно-производственной корпорации «Конструкторское бюро машиностроения» Валерий Кашин заявил, что ведется работа по усовершенствованию КАЗ для защиты от барражирующих дронов.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Т-90 "Владимир"
Компании
КБМ
Проекты
БПЛА
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