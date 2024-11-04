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ВМС США определили дюжину эсминцев типа "Арли Бёрк", которым продлят срок службы

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Американский флот намерен продлить срок эксплуатации 12 эсминцев класса "Арли Бёрк" сверх запланированного 35-летнего срока службы. Об этом сообщает Naval News со ссылкой на министра ВМС США Карлоса Дель Торо.

Решение принято на основе комплексной оценки состояния кораблей и технических возможностей для продления жизненного цикла. ВМС предусмотрит финансирование соответствующих работ в бюджетном запросе на 2026 финансовый год (начнется 1 октября 2025 года).

Эсминец "Стаут", США

Википедия


"Данные меры позволят увеличить фактическую численность флота, пока судостроительная отрасль испытывает проблемы со своевременной поставкой новых кораблей", – пояснил министр ВМС Дель Торо.

По его поручению, за последние десять месяцев военно-морские силы провели тщательную оценку каждого корабля первого поколения класса "Арли Бёрк" – это эсминцы модификации Flight I с бортовыми номерами DDG-51 – DDG-71 (21 единица), построенные в 1990-е годы. По результатам определены 12 кораблей, которые смогут продолжить службу и по истечении ожидаемого срока эксплуатации.

Продление жизненных циклов эсминцев класса "Арли Бёрк" соответствует намерениям адмирала Лизы Франкетти, которая с ноября 2023 года возглавляет штаб ВМС США. Она поддерживает план Главного военно-морского управления, предписывающего "выпускать на поле больше готовых игроков".

"Сегодняшняя обстановка с ограниченным бюджетом требует от флота приоритетных инвестиций, чтобы поддерживать больше платформ на поле боя, – сказала адмирал Франкетти. – ВМС стараются наращивать свой боевой состав сил, чтобы обеспечивать глобальные интересы Соединенных Штатов в мире и быть готовыми к любым конфликтам".

Эсминцы класса "Арли Бёрк" – основные боевые корабли в американском флоте. На данный момент построены 72 таких эсминца, находятся на разных стадиях производства и законтрактованы еще 22 корабля.

Главное ударное оружие – две универсальные пусковые установки Mk.41, которые могут применять как зенитные ракеты семейства SM, так и крылатые "Томагавки" и противолодочные ASROC.

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Страны
США
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BGM-109 Tomahawk
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