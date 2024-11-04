Лавров заявил об очень тесных контактах военных и служб безопасности России и КНДР

Москва. 1 ноября. ИНТЕРФАКС - Между военными РФ и КНДР и по линии служб безопасности налажены очень тесные контакты, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Налажены очень тесные контакты между военными двух стран и по линии служб безопасности. Это тоже позволяется решать практически значимые и важные для безопасности ваших и наших граждан задачи", - сказал он в пятницу в Москве, открывая встречу со своей северокорейской коллегой. Глава МИД КНДР Цой Сон Хи заявила, что Пхеньян готов оказывать поддержку и помощь России в украинском конфликте.

"Еще раз заверяем, что до победного дня мы всегда будем твердо стоять рядом с нашими российскими товарищами", - сказала Цой Сон Хи.

"С самого начала специальной военной операции председатель КНДР Ким Чен Ын дал указание, чтобы мы ни на кого не оглядывались, неизменно и мощно поддерживали, оказывали помощь российской армии и российскому народу", - заявила глава МИД КНДР.

Она отметила, что США и страны Запада, поставляя Киеву вооружения, "тем самым пытаются долгосрочно вести войну на Украине против России".