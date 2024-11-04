Войти
ЦАМТО

Бюджет Великобритании на оборону в 2024/25 ф.г. составит 73,72 млрд. долл.

197
0
0
Флаг Великобритании
Флаг Великобритании.
Источник изображения: © Fotolia / Stefan Ataman

ЦАМТО, 1 ноября. Бюджет Великобритании на оборону в 2024/25 ф.г. возрастет на 2,9 млрд. фунтов стерлингов (3,74 млрд. долл.) по сравнению с нынешним фискальным периодом, и составит 57,1 млрд. фунтов стерлингов (73,72 млрд. долл.).

Как отмечает Shephard Media, объявленный в парламенте 30 октября бюджет является первым проектом лейбористского правительства за 14 лет. Хотя он предусматривает рост расходов на оборону, это происходит на фоне фискальных проблем и последствий инфляции. Расходы на оборону в следующем финансовом году будут увеличены в рамках усилий по достижению целевого показателя военных расходов в 2,5% ВВП в среднесрочной перспективе.

Оборонный бюджет Великобритании в 2023/24 ф.г. год составил 54,2 млрд. фунтов стерлингов. Увеличение военных расходов до 57,1 млрд. фунтов стерлингов представляет собой ориентировочную долю в размере 2,33% от ВВП.

Канцлер казначейства Великобритании Рейчел Ривз заявила законодателям, что "выделенные средства помогут Великобритании превзойти наши обязательства перед НАТО и обеспечат гарантированную ежегодную военную поддержку Украине в размере 3 млрд. фунтов стерлингов так долго, как это потребуется".

В целом на сегодняшний день Лондон пообещал выделить Киеву 12,8 млрд. фунтов стерлингов на военную, экономическую и гуманитарную помощь. Ранее, в этом месяце, Великобритания также объявила о новом кредите в размере 2,3 млрд. фунтов стерлингов для Украины, финансируемых за счет замороженных российских активов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Украина
Проекты
NATO
Разное
Кредитование
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.11 09:55
  • 1
Как выглядит и на что способен самый массовый гусеничный БТР Северной Кореи
  • 04.11 09:43
  • 5369
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 04.11 05:39
  • 2
Способен ли китайский танк «Тип 99» превзойти М1 «Абрамс» или российский Т-90? (The National Interest, США)
  • 04.11 04:25
  • 16
В подземной лаборатории БПЛА из дронов-камикадзе делают многоразовые
  • 03.11 18:24
  • 3
Российские подлодки класса "Борей" — пожалуй, лучшие на планете (The National Interest, США)
  • 03.11 17:08
  • 2
Уралвагонзавод поставил на поток производство "мангалов" для бронетехники
  • 03.11 15:29
  • 5
Перспективы группы «Вагнер» после гибели Пригожина под вопросом
  • 03.11 15:01
  • 2
На Западе оценили «революционную» ракету Ирана
  • 03.11 14:50
  • 1
Защиту и техническую часть самоходного миномета "Дрок" улучшат по итогам применения в СВО
  • 03.11 13:36
  • 4
Правительство Марокко близко к закупке самолетов ВТА C-390 "Миллениум"
  • 03.11 05:53
  • 5
"Удары неизбежны". Пентагон нащупал "слабость" в российской обороне
  • 02.11 20:42
  • 1
Против России готовят солдат от имени королевы Франции
  • 02.11 19:42
  • 0
Ответ на "Способен ли китайский танк «Тип 99» превзойти М1 «Абрамс» или российский Т-90? (The National Interest, США)"
  • 01.11 13:59
  • 0
Вашингтон берется за Босфор и Дарданеллы
  • 01.11 04:24
  • 1
Глава МИД Армении: у нас с Россией есть разногласия, но у стран крепкие экономические связи