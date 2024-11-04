Бюджет Великобритании на оборону в 2024/25 ф.г. составит 73,72 млрд. долл.

ЦАМТО, 1 ноября. Бюджет Великобритании на оборону в 2024/25 ф.г. возрастет на 2,9 млрд. фунтов стерлингов (3,74 млрд. долл.) по сравнению с нынешним фискальным периодом, и составит 57,1 млрд. фунтов стерлингов (73,72 млрд. долл.).

Как отмечает Shephard Media, объявленный в парламенте 30 октября бюджет является первым проектом лейбористского правительства за 14 лет. Хотя он предусматривает рост расходов на оборону, это происходит на фоне фискальных проблем и последствий инфляции. Расходы на оборону в следующем финансовом году будут увеличены в рамках усилий по достижению целевого показателя военных расходов в 2,5% ВВП в среднесрочной перспективе.

Оборонный бюджет Великобритании в 2023/24 ф.г. год составил 54,2 млрд. фунтов стерлингов. Увеличение военных расходов до 57,1 млрд. фунтов стерлингов представляет собой ориентировочную долю в размере 2,33% от ВВП.

Канцлер казначейства Великобритании Рейчел Ривз заявила законодателям, что "выделенные средства помогут Великобритании превзойти наши обязательства перед НАТО и обеспечат гарантированную ежегодную военную поддержку Украине в размере 3 млрд. фунтов стерлингов так долго, как это потребуется".

В целом на сегодняшний день Лондон пообещал выделить Киеву 12,8 млрд. фунтов стерлингов на военную, экономическую и гуманитарную помощь. Ранее, в этом месяце, Великобритания также объявила о новом кредите в размере 2,3 млрд. фунтов стерлингов для Украины, финансируемых за счет замороженных российских активов.