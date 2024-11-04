Lockheed Martin поставит 27 систем целеуказания "Снайпер-ATP" для истребителей FA-50PL ВВС Польши

ЦАМТО, 1 ноября. Компания Lockheed Martin 30 октября объявила о подписании контракта на поставку Польше 27 усовершенствованных авиационных подвесных контейнеров целеуказания AN/AAQ-33 "Снайпер-ATP" для легких боевых самолетов FA-50PL Блок.20.

Как сообщается в пресс-релизе американской компании, стоимость поставляемых в рамках программы "Иностранные военные продажи" (FMS) систем "Снайпер-ATP" (Sniper Advanced Targeting Pods – ATP) составит 90,68 млн. долл.

Новые комплекты "Снайпер-ATP" предназначены для интеграции с новыми южнокорейскими легкими боевыми самолетами FA-50PL Блок.20 ВВС Польши, поставка которых ожидается с 2025 года. Ранее Польша также приобрела данную систему для поставленных в 2006-2008 гг. 48 истребителей F-16 Блок.52+ "Файтинг Фалкон".

В Lockheed Martin отмечают, что в будущем модули "Снайпер-ATP", поставленные для FA-50 и F-16, могут быть быстро модернизированы до нового варианта Sniper Networked Targeting Pod, о котором компания объявляла в июле. При усовершенствовании с помощью передовых технологий системы передачи данных и радиосвязи новые комплексы обеспечат совместимость с самолетами 4-го поколения, новыми истребителями пятого поколения F-35 "Лайтнинг-2" и наземными артиллерийскими системами, такими как HIMARS.

Напомним, что в прошлом году Государственный департамент США принял решение одобрить потенциальную поставку правительству Польши в рамках программы "Иностранные военные продажи" 34 усовершенствованных авиационных подвесных контейнеров AN/AAQ-33 "Снайпер ATP" с транспортными контейнерами и сопутствующим оборудованием. Полная стоимость продажи оценивалась в 124,7 млн. долл. Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс о возможности продажи 9 мая 2023 года.

Агентство вооружений Министерства национальной обороны Польши подписало межправительственное соглашение ("письмо с предложением и принятием предложения"; Letter of Acceptance – LOA) на приобретение систем "Снайпер ATP" 18 августа 2023 года.

"Снайпер-ATP" корпорации Lockheed Martin обеспечивает возможность получения пилотом изображения с высоким разрешением, выполнения задач сбора информации, наблюдения и разведки, а также осуществления точного целеуказания на несколько стационарных и движущихся целей. Контейнер позволяет обнаруживать, идентифицировать, автоматически сопровождать, осуществлять целеуказание лазером на малоразмерные тактические цели с большой дальности. Он также обеспечивает корректировку различных управляемых боеприпасов с лазерным и GPS наведением для поражения стационарных и движущихся целей.

FA-50 – южнокорейский легкий двухместный боевой самолет, оснащенный современной авионикой и РЛС управления огнем. Максимальная взлетная масса – 12,3 т, масса боевой нагрузки – до 4,5 т. Он вооружен 20-мм пушкой и широким спектром подвесного авиационного вооружения, в том числе УР AIM-9 "Сайдуиндер" класса "воздух-воздух", УР AGM-65 "Мэйврик" класса "воздух-земля", а также несколькими типами авиабомб различного назначения. Самолет оснащен двигателем с форсажной камерой мощностью 17,7 тыс. фунтов (79 кН) и способен развивать максимальную скорость 1,5М (1837,5 км/ч). Дальность полета составляет 1800 км, практический потолок – 14,6 км.

Законтрактованные Польшей самолеты FA-50 в версии Блок.20 будут отличаться улучшенными характеристиками дальности полета, пакетом вооружений, а также авионикой и РЛС, в соответствии с предъявляемыми ВВС Польши требованиями. Данную версию, в частности предполагается оборудовать РЛС PhantomStrike разработки Raytheon, УР AIM-120 AMRAAM класса "воздух-воздух", нашлемным дисплеем Thales Scorpion и контейнерной системой целеуказания "Снайпер" Lockheed Martin.