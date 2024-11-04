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ТАСС

"Калашников" покажет на "Интерполитехе" опробованные в зоне СВО дроны

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Разведывательный комплекс с беспилотником "Скат 350М"
Разведывательный комплекс с беспилотником "Скат 350М".
Источник изображения: © Фото : Концерн "Калашников"/Telegram

Речь идет о "Каракурте", "Голиафе" и "Скате 350 М"

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. "Калашников" покажет в ноябре на выставке "Интерполитех" прошедшие апробацию в зоне спецоперации дроны "Каракурт", "Голиаф" и "Скат 350 М". Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

"Концерн "Калашников" представит на 28-й Международной выставке средств обеспечения безопасности государства "Интерполитех", которая пройдет в Москве с 19 по 21 ноября 2024 года, перспективную индивидуальную аптечку первой помощи и широкий модельный ряд беспилотных летательных аппаратов: "Скат 350 М", "Голиаф", "Каракурт", "Легионер" и "Альфа-Е", - сообщили там.

В пресс-службе добавили, что посетители выставки смогут увидеть на "Интерполитехе" новую аптечку концерна для военных - она также прошла апробацию в условиях СВО и "получила высокие оценки" от военнослужащих.

Ранее в концерне отмечали, что новый разведывательный мини-дрон "Каракурт" включен в состав боевой экипировки "Легионер" и проходит апробацию в зоне спецоперации. То же самое сообщалось о дроне "Голиаф", которым могут оснастить тактические звенья российских силовых структур. "Скат 350 М" также применяется в СВО, главным образом бойцами Росгвардии - с его помощью они обнаружили и ликвидировали ряд важных объектов Вооруженных сил Украины, например РСЗО RM-70 Vampire и склады горюче-смазочных материалов. 

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