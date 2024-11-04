Войти
ТАСС

Носитель "Цирконов" фрегат "Адмирал Головко" вышел в первый дальний поход

180
0
0
Пуск крылатой ракеты "Калибр" с фрегата Северного флота "Адмирал Головко" из акватории Баренцева моря
Пуск крылатой ракеты "Калибр" с фрегата Северного флота "Адмирал Головко" из акватории Баренцева моря.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Основные задачи похода - демонстрация флага и обеспечение военно-морского присутствия в оперативно важных районах дальней океанской зоны

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Третий фрегат проекта 22350 "Адмирал Головко" - носитель гиперзвуковых противокорабельных ракет "Циркон" - отправился в свой первый дальний поход. Об этом сообщили в пресс-службе Северного флота.

"Сегодня отряд кораблей Северного флота покинул рейд города Североморска и вышел в дальний поход. Корабли отряда взяли курс на Атлантику через назначенные районы Баренцева моря. В составе отряда - носитель высокоточного ракетного оружия большой дальности фрегат "Адмирал Головко" и средний морской танкер "Вязьма". Для фрегата, принятого в боевой состав Военно-морского флота России в декабре прошлого года, это первый дальний поход", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что в ближайшие несколько месяцев корабли и суда будут выполнять задачи дальнего похода в различных районах Мирового океана. Основные задачи похода - демонстрация флага и обеспечение военно-морского присутствия в оперативно важных районах дальней океанской зоны.

По данным пресс-службы, перед походом экипажи фрегата и танкера прошли полный комплекс подготовки, были проверены флагманскими специалистами Северного флота и выполнили задачи в Баренцевом море в соответствии с курсом боевой подготовки надводных кораблей и судов ВМФ России.

"За время, пока корабль в составе флота, было выполнено множество выходов в море, техника и вооружение фрегата подтвердили свою надежность, были успешно применены все виды оружия, в том числе и высокоточное ракетное оружие большой дальности. В настоящее время экипаж готов выполнить все поставленные задачи в полном объеме в любых районах Мирового океана", - отметил командир фрегата "Адмирал Головко" капитан 2-го ранга Андрей Славин.

Фрегат "Адмирал Головко" - это современный многоцелевой корабль с управляемым ракетным оружием, предназначенный для решения задач в дальней морской и океанской зонах. В состав Военно-Морского флота фрегат "Адмирал Головко" был принят в 2023 году. В 2024 году в рамках стратегического командно-штабного учения "Океан-2024" экипаж фрегата успешно выполнил ракетные и артиллерийские стрельбы по морским, воздушным и береговым целям, в том числе крылатой ракетой "Калибр" из высокоширотных районов Арктики. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
22350
Арктика
Военные учения
ГЗЛА
СФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.11 09:55
  • 1
Как выглядит и на что способен самый массовый гусеничный БТР Северной Кореи
  • 04.11 09:43
  • 5369
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 04.11 05:39
  • 2
Способен ли китайский танк «Тип 99» превзойти М1 «Абрамс» или российский Т-90? (The National Interest, США)
  • 04.11 04:25
  • 16
В подземной лаборатории БПЛА из дронов-камикадзе делают многоразовые
  • 03.11 18:24
  • 3
Российские подлодки класса "Борей" — пожалуй, лучшие на планете (The National Interest, США)
  • 03.11 17:08
  • 2
Уралвагонзавод поставил на поток производство "мангалов" для бронетехники
  • 03.11 15:29
  • 5
Перспективы группы «Вагнер» после гибели Пригожина под вопросом
  • 03.11 15:01
  • 2
На Западе оценили «революционную» ракету Ирана
  • 03.11 14:50
  • 1
Защиту и техническую часть самоходного миномета "Дрок" улучшат по итогам применения в СВО
  • 03.11 13:36
  • 4
Правительство Марокко близко к закупке самолетов ВТА C-390 "Миллениум"
  • 03.11 05:53
  • 5
"Удары неизбежны". Пентагон нащупал "слабость" в российской обороне
  • 02.11 20:42
  • 1
Против России готовят солдат от имени королевы Франции
  • 02.11 19:42
  • 0
Ответ на "Способен ли китайский танк «Тип 99» превзойти М1 «Абрамс» или российский Т-90? (The National Interest, США)"
  • 01.11 13:59
  • 0
Вашингтон берется за Босфор и Дарданеллы
  • 01.11 04:24
  • 1
Глава МИД Армении: у нас с Россией есть разногласия, но у стран крепкие экономические связи