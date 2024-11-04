Носитель "Цирконов" фрегат "Адмирал Головко" вышел в первый дальний поход

Основные задачи похода - демонстрация флага и обеспечение военно-морского присутствия в оперативно важных районах дальней океанской зоны

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Третий фрегат проекта 22350 "Адмирал Головко" - носитель гиперзвуковых противокорабельных ракет "Циркон" - отправился в свой первый дальний поход. Об этом сообщили в пресс-службе Северного флота.

"Сегодня отряд кораблей Северного флота покинул рейд города Североморска и вышел в дальний поход. Корабли отряда взяли курс на Атлантику через назначенные районы Баренцева моря. В составе отряда - носитель высокоточного ракетного оружия большой дальности фрегат "Адмирал Головко" и средний морской танкер "Вязьма". Для фрегата, принятого в боевой состав Военно-морского флота России в декабре прошлого года, это первый дальний поход", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что в ближайшие несколько месяцев корабли и суда будут выполнять задачи дальнего похода в различных районах Мирового океана. Основные задачи похода - демонстрация флага и обеспечение военно-морского присутствия в оперативно важных районах дальней океанской зоны.

По данным пресс-службы, перед походом экипажи фрегата и танкера прошли полный комплекс подготовки, были проверены флагманскими специалистами Северного флота и выполнили задачи в Баренцевом море в соответствии с курсом боевой подготовки надводных кораблей и судов ВМФ России.

"За время, пока корабль в составе флота, было выполнено множество выходов в море, техника и вооружение фрегата подтвердили свою надежность, были успешно применены все виды оружия, в том числе и высокоточное ракетное оружие большой дальности. В настоящее время экипаж готов выполнить все поставленные задачи в полном объеме в любых районах Мирового океана", - отметил командир фрегата "Адмирал Головко" капитан 2-го ранга Андрей Славин.

Фрегат "Адмирал Головко" - это современный многоцелевой корабль с управляемым ракетным оружием, предназначенный для решения задач в дальней морской и океанской зонах. В состав Военно-Морского флота фрегат "Адмирал Головко" был принят в 2023 году. В 2024 году в рамках стратегического командно-штабного учения "Океан-2024" экипаж фрегата успешно выполнил ракетные и артиллерийские стрельбы по морским, воздушным и береговым целям, в том числе крылатой ракетой "Калибр" из высокоширотных районов Арктики.