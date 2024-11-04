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ТАСС

"Рособоронэкспорт" впервые представит продукцию на выставке в Ташкенте

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Презентация АК-19 состоялась на форуме "Армия-2020". И автомат сразу стал сенсацией.
Презентация АК-19 состоялась на форуме "Армия-2020". И автомат сразу стал сенсацией.
Источник изображения: Антон Новодережкин / ТАСС

В частности, компания покажет автоматы Калашникова 100-й и 200-й серий, АК-15 и АК-19 с коротким стволом, пистолет Лебедева, пистолеты-пулеметы ППК-20 и ПП-2000, снайперские винтовки Чукавина и ВССМ, крупнокалиберные ВКС и ОСВ-96

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Компания "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") впервые представит российскую продукцию на выставке в сфере безопасности и противопожарной защиты "Комплексная безопасность - Securex Uzbekistan 2024", которая пройдет с 5 по 7 ноября в Ташкенте. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Рособоронэкспорт" покажет современную продукцию российских оборонных предприятий и решения в области обеспечения безопасности на Международной выставке "Комплексная безопасность - Securex Uzbekistan 2024", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что на стенде "Рособоронэкспорта" посетители смогут ознакомиться с передовыми российскими решениями в четырех сегментах: оружие и экипировка сухопутных войск и специальных подразделений, гражданское стрелковое оружие и нелетальные комплексы для представителей правоохранительных органов, технические средства специального назначения для силовых ведомств, а также цифровые решения.

В частности, компания представит автоматы Калашникова 100-й и 200-й серий, АК-15 и АК-19 с коротким стволом, пистолет Лебедева, пистолеты-пулеметы ППК-20 и ПП-2000, снайперские винтовки Чукавина и ВССМ, крупнокалиберные ВКС и ОСВ-96. Кроме того, для увеличения эффективности стрелкового оружия "Рособоронэкспорт" предложит на выставке оптические средства под различные задачи: коллиматорные, дневные, тепловизионные и ночные прицелы, в том числе предобъективные насадки.

В качестве средства индивидуальной защиты военнослужащих и сотрудников специальных подразделений будет представлен комплект боевого снаряжения "Стрелок", состоящий из бронежилета с системой распределения веса, дополнительных баллистических защитных модулей и подсумков. "Стрелок" будет продемонстрирован на всепогодном комплекте полевого обмундирования 3-го поколения - ВКПО 3.0.

В пресс-службе также информировали, что в ходе выставки "Рособоронэкспорт" проведет встречи и переговоры с партнерами из Узбекистана и других стран Средней Азии. Помимо оборонных решений представители смогут ознакомиться с решениями в области медицины, пожарной безопасности, предотвращения катастроф и ликвидации их последствий. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Узбекистан
Продукция
АК-74 "Калашников"
ОСВ-96
ПП-2000
Компании
Концерн Калашников
РОЭ
Выставки
Комплексная безопасность
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